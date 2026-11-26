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- Drum Brake vs Disc Brake: బైక్లో డ్రమ్ బ్రేక్ vs డిస్క్ బ్రేక్.. రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి? ఏది బెస్ట్?
Drum Brake vs Disc Brake: బైక్లో డ్రమ్ బ్రేక్ vs డిస్క్ బ్రేక్.. రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి? ఏది బెస్ట్?
Drum Brake vs Disc Brake: బైక్ కొనేటప్పుడు డ్రమ్ బ్రేక్, డిస్క్ బ్రేక్ లలో ఏది ఎంచుకోవాలో కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? వాటి పనితీరు, లాభాలు, నష్టాలు, డైలీ యూజ్ కు ఏది బెస్టో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డ్రమ్ బ్రేక్, డిస్క్ బ్రేక్ లలో ఏది సేఫ్? మీ బైక్ రైడింగ్ కు ఏ బ్రేక్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్
బైక్ లలో అత్యంత ముఖ్యమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లలో బ్రేకులు ఒకటి. ఇవి రైడర్లు వేగాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, సేఫ్ గా బైక్ ను ఆపడానికి, ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. అయితే అన్ని బైక్ లలో ఒకే రకమైన బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉండదు.
చాలా బైక్ లలో డ్రమ్ బ్రేకులు లేదా డిస్క్ బ్రేకులు ఉంటాయి. కొన్ని మోడళ్లలో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ కూడా కనిపిస్తుంది. అసలు ఈ రెండు బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ల మధ్య తేడా ఏంటి? రోజువారీ వాడకానికి ఏది బెటర్?
డ్రమ్ బ్రేక్ అంటే ఏమిటి? ఎలా పనిచేస్తుంది?
డ్రమ్ బ్రేక్ అనేది ఒక పాత పద్ధతిలో పనిచేసే సాంప్రదాయ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. ఇది సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బైక్ లు, స్కూటర్లలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో చక్రానికి అటాచ్ అయి ఉండే ఒక గుండ్రని మెటల్ డ్రమ్, దాని లోపల బ్రేక్ షూస్ అమర్చి ఉంటాయి. రైడర్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు, లోపల ఉండే బ్రేక్ షూస్ బయటకు విస్తరించి, తిరుగుతున్న డ్రమ్ లోపలి ఉపరితలాన్ని గట్టిగా నొక్కుతాయి. దీనివల్ల కలిగే ఘర్షణతో చక్రం వేగం తగ్గి, బైక్ ఆగిపోతుంది.
ఇవి తయారీకి, మెయింటెనెన్స్ కు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి. లోపలి భాగాలు పూర్తిగా మూసి ఉండటం వల్ల దుమ్ము, బురద, నీటి నుండి రక్షణ ఉంటుంది. అయితే, ఇవి వేడిని త్వరగా బయటకు పంపలేవు. పదేపదే హార్డ్ బ్రేకింగ్ చేసినప్పుడు వేడెక్కి బ్రేక్ సామర్థ్యం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
డిస్క్ బ్రేక్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
డిస్క్ బ్రేక్ అనేది ఆధునిక బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. దీనిని బైకులు, స్కూటర్లు, హై పెర్ఫార్మెన్స్ బైక్ లలో ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. ఇందులో చక్రానికి బిగించిన ఒక మెటల్ డిస్క్, బ్రేక్ ప్యాడ్ లను కలిగి ఉండే ఒక బ్రేక్ కాలిపర్ ఉంటాయి. రైడర్ బ్రేక్ లివర్ ను నొక్కినప్పుడు, హైడ్రాలిక్ ప్రెజర్ ద్వారా బ్రేక్ ప్యాడ్ లు తిరుగుతున్న డిస్క్ కు రెండు వైపులా గట్టిగా పట్టుకుంటాయి. దీనివల్ల వేగంగా ఘర్షణ జరిగి చక్రం వెంటనే ఆగిపోతుంది.
డిస్క్ బ్రేకులు చాలా బలమైన, స్థిరమైన బ్రేకింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి. డిస్క్ బయట గాలికి తెరిచి ఉండటం వల్ల వేడి త్వరగా చల్లారుతుంది. సడన్ బ్రేకులు వేసినప్పుడు మంచి కంట్రోల్ ఉంటుంది. అయితే, డ్రమ్ బ్రేక్ లతో పోలిస్తే వీటి ధర, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు కొంచెం ఎక్కువ.
రెండింటి మధ్య ప్రధాన తేడాలు ఇవే
పనితీరు విషయానికి వస్తే, డ్రమ్ బ్రేక్ లో మెకానికల్ కేబుల్స్ లేదా రాడ్ల ద్వారా బ్రేక్ షూస్ పనిచేస్తాయి, కాబట్టి లివర్ పై కొంచెం ఎక్కువ బలం వేయాలి. కానీ డిస్క్ బ్రేక్ లో హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉండటం వల్ల తక్కువ బలంతోనే షార్ప్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. వర్షాకాలంలో డ్రమ్ లోపలికి నీరు వెళ్తే, అది ఆరే వరకు బ్రేక్ గ్రిప్ తగ్గుతుంది. డిస్క్ బ్రేక్ లో తిరుగుతున్న డిస్క్ పై నుండి నీరు త్వరగా తొలగిపోతుంది కాబట్టి తడి రోడ్లపైనా మంచి గ్రిప్ ఇస్తుంది.
బైక్ ఆపేటప్పుడు బరువు ముందుకు పడుతుంది కాబట్టి, ఫ్రంట్ టైర్ దాదాపు 70 శాతం స్టాపింగ్ ఫోర్స్ ను హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అందుకే చాలా బైక్ లలో ముందు చక్రానికి డిస్క్ బ్రేక్, వెనుక చక్రానికి డ్రమ్ బ్రేక్ ఇస్తారు. యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా పనిచేయడానికి కూడా డిస్క్ బ్రేక్ లు చాలా అవసరం.
రోజువారీ వాడకానికి ఏది బెటర్?
సిటీలో తక్కువ వేగంతో అంటే 100సీసీ నుంచి 125 సీసీ బైక్ లు, స్కూటర్లలో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసేవారికి, ముఖ్యంగా వెనుక చక్రానికి డ్రమ్ బ్రేక్ సరిపోతుంది. మట్టి, దుమ్ము ఎక్కువగా ఉండే గ్రామీణ రోడ్లపై డ్రమ్ బ్రేక్ లు త్వరగా అరిగిపోకుండా ఉంటాయి.
కానీ హైవేలపై వేగంగా వెళ్లేవారికి, ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేవారికి, కొండ ప్రాంతాలు లేదా ఎత్తుపల్లాల రోడ్లపై నడిపేవారికి ముందు చక్రానికి డిస్క్ బ్రేక్ ఉన్న బైక్ బెస్ట్ ఛాయిస్. స్పోర్ట్స్ బైక్ లు, క్రూయిజర్లు, హెవీ బైక్ లకు రెండు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు ఉండటం వల్ల అదనపు సేఫ్టీ లభిస్తుంది.
బైక్ కొనేటప్పుడు ఏం చూసుకోవాలి?
మొత్తంగా చూస్తే, డ్రమ్ బ్రేక్ లు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి, సులభమైనవి. డిస్క్ బ్రేక్ లు మెరుగైన హీట్ మేనేజ్ మెంట్ తో పాటు హై పెర్ఫార్మెన్స్ బ్రేకింగ్ ఇస్తాయి. కేవలం బ్రేక్ టైప్ ను మాత్రమే చూసి బైక్ ఎంచుకోకుండా, ఓవరాల్ బ్రేకింగ్ సెటప్, ఏబీఎస్ సదుపాయం, టైర్ల క్వాలిటీ, మీ రోజువారీ రైడింగ్ అవసరాలను బట్టి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని ఈ రంగం నిపుణులు చెబుతున్నారు.