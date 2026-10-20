EPFO: పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్న వారికి రూ. 15,000 ఆర్థిక సాయం.. ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే.?
EPFO: ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారికి, కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరినవారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. పీఎం వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (PM-VBRY) ద్వారా రూ.15,000 వరకు ఆర్థిక ప్రయోజనం అందించేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు.
కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనం
దేశంలో కొత్త ఉద్యోగాల కల్పనను పెంచడంతో పాటు, తొలిసారిగా అధికారిక ఉద్యోగాల్లో చేరేవారిని ప్రోత్సహించడమే ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం PM-VBRY కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకంలో అర్హత కలిగిన తొలిసారి ఉద్యోగంలో చేరినవారికి రూ.15,000 వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకం అందిస్తారు. ఉద్యోగి EPFO పరిధిలోకి రావడం, సంబంధిత నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగంలో కొనసాగడం కీలకం.
రూ.15 వేల సాయం పొందాలంటే ఈ అర్హతలు ఉండాలి
పథకం ప్రయోజనం అందరికీ ఆటోమేటిక్ గా వర్తించదు. ఉద్యోగి అర్హతలను పరిశీలించిన తర్వాతే ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవారు, ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలో నమోదు అయినవారు, నిర్ణీత వేతన పరిమితికి లోబడి ఉన్నవారు సంబంధిత నిబంధనలను పరిశీలించాలి. ఉద్యోగంలో చేరిన తేదీ కూడా కీలకమే. ఈ పథకం పరిధిలోకి వచ్చే కాలంలో, అంటే 2025 ఆగస్టు 1 నుంచి 2027 జూలై 31 మధ్య కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవారికి వర్తించే నిబంధనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
రెండు విడతల్లో ఆర్థిక ప్రయోజనం
ఈ పథకం కింద అందించే మొత్తాన్ని విడతల వారీగా చెల్లిస్తారు. ఉద్యోగి నిర్ణీత కాలం పాటు పనిచేయడం, అవసరమైన EPF కాంట్రిబ్యూషన్లు జమ కావడం వంటి అంశాలు ఇందులో ముఖ్యమైనవి. మొదటి విడతగా రూ.7,500, రెండో విడతగా మరో రూ.7,500 చెల్లించే విధానం ఉంటుంది. అయితే, ఈ చెల్లింపులకు సంబంధించిన కచ్చితమైన అర్హతలు, సేవా కాలం, విడుదల షరతులను అధికారిక మార్గదర్శకాల ప్రకారం నిర్ధారించుకోవాలి.
దరఖాస్తు అవసరమా? డబ్బులు ఎలా జమ అవుతాయి?
ఈ పథకం అమలులో ఉద్యోగి వివరాలు, EPFO రికార్డులు, ఆధార్ ఆధారిత ధ్రువీకరణ, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు వంటి అంశాలు కీలకంగా ఉంటాయి. అర్హులైన ఉద్యోగులకు నిర్దేశించిన విధానంలోనే ప్రయోజనం అందుతుంది. అయితే, ప్రతి ఒక్కరికీ ఏం చేయకుండానే డబ్బులు జమ అవుతాయని భావించకూడదు. మీ UAN వివరాలు, ఆధార్ అనుసంధానం, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించుకోవాలి. అదేవిధంగా అధికారిక పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉన్న తాజా సూచనలను అనుసరించాలి.
ఉద్యోగాలు కల్పించే సంస్థలకూ ప్రోత్సాహకాలు
ఈ కార్యక్రమం ఉద్యోగులకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, కొత్తగా ఉద్యోగులను నియమించుకునే సంస్థలను కూడా ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో రూపొందించారు. అర్హత కలిగిన సంస్థలకు కొత్త ఉద్యోగుల నియామకం ఆధారంగా ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక్కో ఉద్యోగికి నెలకు రూ.3,000 వరకు, నిర్దేశించిన కాలానికి ప్రోత్సాహకం అందించే నిబంధనలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల సంస్థలు కొత్త నియామకాలను పెంచేందుకు, దేశంలో ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించేందుకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.