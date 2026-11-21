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- IND vs NZ: కోహ్లీ, సచిన్ సరసన కేఎల్ రాహుల్.. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై టీమిండియా స్టార్ చరిత్ర
IND vs NZ: కోహ్లీ, సచిన్ సరసన కేఎల్ రాహుల్.. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై టీమిండియా స్టార్ చరిత్ర
KL Rahul Creates History: న్యూజిలాండ్తో వెల్లింగ్టన్ టెస్టులో కేఎల్ రాహుల్ సెంచరీతో చరిత్ర సృష్టించాడు. నాలుగు సేన దేశాల్లో టెస్ట్ సెంచరీలు చేసిన తొలి భారత ఓపెనర్గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. లెజెండరీ ప్లేయర్ల సరసన చేరాడు.
కేఎల్ రాహుల్ విధ్వంసం కాదు.. క్లాస్ ఇన్నింగ్స్తో వరల్డ్ రికార్డ్
టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ మరోసారి తన బ్యాటింగ్ సత్తా చూపించాడు. న్యూజిలాండ్తో వెల్లింగ్టన్లో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో అద్భుత సెంచరీ సాధించి భారత క్రికెట్లో అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు. దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్.. ఈ నాలుగు దేశాల్లో టెస్ట్ సెంచరీలు చేసిన తొలి భారత ఓపెనర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ ఘనతతో సచిన్ టెండూల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ, రాహుల్ ద్రవిడ్, మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ వంటి దిగ్గజాల సరసన చోటు సంపాదించాడు.
వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్ మైదానంలో జరిగిన తొలి టెస్టులో రాహుల్ ఎంతో ఓపికగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. న్యూజిలాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ క్రీజులో పాతుకుపోయాడు. భారీ షాట్లకు వెళ్లకుండా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆడుతూ జట్టుకు కీలక పరుగులు అందించాడు. ఈ క్రమంలో తన 13వ టెస్ట్ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు.
207 బంతుల్లో సెంచరీ.. రాహుల్ అరుదైన ఘనత
న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టులో కేఎల్ రాహుల్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. రెండో రోజు ఆటలో యశస్వి జైస్వాల్తో కలిసి భారత ఇన్నింగ్స్కు మంచి పునాది వేశాడు. జైస్వాల్ దూకుడుగా ఆడితే.. రాహుల్ మాత్రం మరోవైపు ఎంతో సంయమనంతో బ్యాటింగ్ చేశాడు.
తన అర్ధ సెంచరీని 99 బంతుల్లో పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కూడా అదే తరహాలో బ్యాటింగ్ కొనసాగించాడు. మూడో రోజు ఆటలో తన రాత్రి స్కోరు నుంచి ఇన్నింగ్స్ను కొనసాగిస్తూ సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. మొత్తం 207 బంతుల్లో ఈ ఘనత సాధించాడు.
జాకబ్ డఫీ బౌలింగ్లో 69వ ఓవర్లో కవర్స్ దిశగా బంతిని ఆడుతూ రాహుల్ తన చరిత్రాత్మక సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. న్యూజిలాండ్పై అతడికి ఇదే తొలి టెస్ట్ సెంచరీ. మొత్తంగా టెస్ట్ క్రికెట్లో ఇది అతడికి 13వ సెంచరీ.
నాలుగు సేన దేశాల్లో సెంచరీలు చేసిన తొలి భారత ఓపెనర్
కేఎల్ రాహుల్ సాధించిన ఈ సెంచరీతో మరో అరుదైన రికార్డు సొంతమైంది. సేన దేశాలుగా పిలిచే దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియాల్లో టెస్ట్ సెంచరీలు చేసిన తొలి భారత ఓపెనర్గా నిలిచాడు.
ఇప్పటివరకు ఈ నాలుగు దేశాల్లో టెస్ట్ సెంచరీలు సాధించిన భారత ఆటగాళ్ల జాబితాలో మహమ్మద్ అజారుద్దీన్, సచిన్ టెండూల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్, విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నారు. ఇప్పుడు రాహుల్ కూడా ఈ ప్రత్యేక జాబితాలో చేరాడు.
ఆసియా బ్యాటర్లలో ఈ నాలుగు దేశాల్లోనూ సెంచరీలు సాధించిన ఎనిమిదో ఆటగాడిగా రాహుల్ నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో మహమ్మద్ అజారుద్దీన్, సచిన్ టెండూల్కర్, సయీద్ అన్వర్, రాహుల్ ద్రవిడ్, యూనిస్ ఖాన్, కుమార సంగక్కర, విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నారు.
మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఈ నాలుగు దేశాల్లో ఓపెనర్గా టెస్టు సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్లలో రాహుల్, పాకిస్థాన్ మాజీ ఓపెనర్ సయీద్ అన్వర్ మాత్రమే ఉన్నారు.
జైస్వాల్తో 130 పరుగుల భాగస్వామ్యం
ఈ మ్యాచ్లో భారత జట్టుకు యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ మంచి ఆరంభాన్ని అందించారు. తొలి వికెట్కు 130 పరుగులు జోడించారు. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై భారత జట్టు టెస్ట్ మ్యాచ్లో 32 ఏళ్ల తర్వాత నమోదు చేసిన తొలి సెంచరీ ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం ఇదే. జైస్వాల్ దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ కేవలం 89 బంతుల్లో 85 పరుగులు సాధించాడు. మరోవైపు రాహుల్ మాత్రం ఆచితూచి ఆడుతూ జట్టును ముందుకు నడిపించాడు.
సెంచరీకి కేవలం 15 పరుగుల దూరంలో ఉన్న జైస్వాల్ క్యాచ్ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. ఆ తర్వాత దేవదత్ పడిక్కల్ క్రీజులోకి వచ్చాడు. రాహుల్, పడిక్కల్ కలిసి భారత ఇన్నింగ్స్ను మూడో రోజు వరకు కొనసాగించారు. మూడో రోజు కూడా న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఈ జోడీ పెద్దగా అవకాశాలు ఇవ్వలేదు. రాహుల్ ఓపికగా ఆడగా.. పడిక్కల్ కూడా క్రీజులో కుదురుకున్నాడు.
2014లో టెస్ట్ అరంగేట్రం.. విదేశాల్లోనే ఎక్కువ సెంచరీలు
కేఎల్ రాహుల్ 2014లో ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్లో బాక్సింగ్ డే టెస్టుతో అంతర్జాతీయ టెస్ట్ కెరీర్ను ప్రారంభించాడు. తొలి టెస్ట్లో 3, 1 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. అయితే ఆ తర్వాత సిడ్నీలో జరిగిన టెస్ట్లో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగి సెంచరీ సాధించాడు.
ఆ తర్వాత 2018లో ఇంగ్లండ్లోని ఓవల్ మైదానంలో 149 పరుగులు చేశాడు. ఇంగ్లండ్లో జరిగిన పలు పర్యటనల్లోనూ సెంచరీలు సాధించాడు. 2023లో దక్షిణాఫ్రికాపై 123 పరుగులు చేసి తన సత్తా చాటాడు.
సేన దేశాల్లో ఓపెనర్గా కేఎల్ రాహుల్ సాధించిన సెంచరీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
• 2014లో ఆస్ట్రేలియాపై 110 పరుగులు
• 2018లో ఇంగ్లండ్పై 149 పరుగులు
• 2021లో ఇంగ్లండ్పై 129 పరుగులు
• 2023లో దక్షిణాఫ్రికాపై 123 పరుగులు
• 2025లో ఇంగ్లండ్పై 137 పరుగులు
• 2025లో ఇంగ్లండ్పై 100 పరుగులు
• 2026లో న్యూజిలాండ్పై 100 పరుగులు నాటౌట్
ఈ సెంచరీతో రాహుల్ తన టెస్టు సెంచరీల సంఖ్యను 13కు పెంచుకున్నాడు. ఇందులో విదేశీ గడ్డపై 10, స్వదేశంలో మూడు సెంచరీలు ఉన్నాయి.
వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లోనూ రాహుల్ జోరు
ప్రస్తుత వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) సైకిల్లో కేఎల్ రాహుల్ నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. 21 ఇన్నింగ్స్ల్లో నాలుగు సెంచరీలు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో భారత జట్టు తరఫున ఈ డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా కూడా నిలిచాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లోనే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ను అధిగమించాడు. 2021 నుంచి ఓపెనర్గా టెస్ట్ క్రికెట్లో రాహుల్ ఏడు సెంచరీలు సాధించాడు. ఈ విషయంలో బెన్ డకెట్, యశస్వి జైస్వాల్, దిముత్ కరుణరత్నేతో కలిసి సంయుక్తంగా టాప్ లో ఉన్నాడు.
భారత ఓపెనర్లలో రాహుల్కు ఇది 12వ టెస్ట్ సెంచరీ. దీంతో మురళీ విజయ్ రికార్డును సమం చేశాడు. ఈ జాబితాలో సునీల్ గవాస్కర్ 33 సెంచరీలతో టాప్ లో ఉండగా, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ 22 సెంచరీలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. గౌతమ్ గంభీర్, రోహిత్ శర్మ చెరో తొమ్మిది సెంచరీలు సాధించారు.