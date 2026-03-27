Debt Recovery: అప్పు వెంటనే తిరిగివ్వాలని వేధిస్తున్నారా.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే మీ జోలికి అస్సలు రారు..
Debt Recovery: అప్పు తీసుకున్న వారు తిరిగి చెల్లించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు.. అప్పిచ్చినవారు వేధించడం లేదా బలవంతం చేయడం చట్టరీత్యా నేరం. అడ్వకేట్ చెప్పిన విషయాల ప్రకారం చట్టపరమైన రక్షణలు, 'ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్' గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
అప్పు తీర్చమని వేధిస్తున్నారా.?
నేటి కాలంలో ఆర్థిక అవసరాల కోసం అప్పులు చేయడం సాధారణం. అయితే, వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడం లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల అనుకున్న సమయానికి అప్పు తీర్చలేకపోయినప్పుడు, అప్పిచ్చిన వారు ఇంటికి వచ్చి గొడవ చేయడం, అవమానించడం లేదా ఫోన్లలో వేధించడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అప్పు తీసుకున్న వారికి చట్టం ఎలాంటి రక్షణ కల్పిస్తుందో హైకోర్టు అడ్వకేట్ వివరించారు.
ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్..
అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తి తాను అప్పు తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని, కానీ తనకు కొంత సమయం కావాలని కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చు. సివిల్ కోర్టులో 'ఇంజంక్షన్ సూట్' దాఖలు చేయడం ద్వారా, అప్పిచ్చిన వారు తన ఇంటికి లేదా పని ప్రదేశానికి వచ్చి వేధించకుండా కోర్టు నుంచి ఆదేశాలు పొందవచ్చు. ఈ ఆర్డర్ ఉంటే, అప్పిచ్చిన వారు మిమ్మల్ని భౌతికంగా కానీ, మానసికంగా కానీ ఇబ్బంది పెట్టడానికి వీలుండదు.
ముఖ్యమైన విషయాలు..
సమయం: ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు, అత్యవసరమైతే అదే రోజు లేదా రెండు మూడు రోజుల్లోనే కోర్టు నుంచి ఉత్తర్వులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
పోలీస్ రక్షణ..
కోర్టు ఆర్డర్ ఉన్నప్పటికీ ఎవరైనా వేధింపులకు పాల్పడితే, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. కోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది.
మానసిక ప్రశాంతత
అప్పుల బాధ తాళలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం లేదా పారిపోవడం వంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, చట్టం ద్వారా సమయం కోరడం ఉత్తమ మార్గం. దీనివల్ల ఆర్థికంగా మళ్లీ పుంజుకోవడానికి మీకు తగిన సమయం దొరుకుతుంది. అప్పు ఎంత మొత్తంలో ఉన్నా(లక్షల నుంచి కోట్ల వరకు), చట్టపరంగా రక్షణ పొందే హక్కు ప్రతి పౌరుడికి ఉంటుంది. వేధింపులకు భయపడకుండా చట్టంపై అవగాహన పెంచుకోవడం అవసరం.