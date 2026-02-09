DA Hike : ఉద్యోగులకు పండగ ముందే అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. జీతాలు పెరగనున్నాయ్
8th Pay Commission: హోలీకి ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) పెంపు కానుక అందనుంది. 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు, పెన్షన్ సవరణపై కేంద్రం కీలక వివరణ ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
8th Pay Commission : హోలీకి ముందే డీఏ పెంపు పండుగ
ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ కానుక లభించే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో పెరుగుదల చోటుచేసుకోనుంది. ఈ ఏడాది హోలీ పండుగ సందర్భంగా ఉద్యోగులకు జీతాల పెంపు కానుకగా అందే అవకాశముంది.
వాస్తవానికి, కేంద్ర ఉద్యోగుల డియర్నెస్ అలవెన్స్ (Dearness Allowance DA) పెంపు రూపంలో ఈ కానుక లభించనుంది. ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్లకు కూడా త్వరలోనే శుభవార్త అందనుంది.
డియర్నెస్ అలవెన్స్ ఎంత పెరగనుంది?
డీఏ పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరట లభించనుంది. లేబర్ బ్యూరో డిసెంబర్ 2025 నెలకు సంబంధించిన AICPI-IW డేటాను విడుదల చేసింది. ఈ గణాంకాల ఆధారంగా, ఈసారి డియర్నెస్ అలవెన్స్ 2 శాతం పెరుగుదల ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, దీనిపై ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
సాధారణంగా ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు ఉద్యోగుల డియర్నెస్ అలవెన్స్ పెంచుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం జనవరి, జూలై నెలల్లో ఈ పెంపును ప్రకటిస్తారు. 7వ వేతన సంఘం కాలపరిమితి 31 డిసెంబర్ 2025తో ముగిసింది. అయితే, 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు ఇంకా అమలులోకి రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రస్తుత డీఏను 7వ వేతన సంఘం బేసిక్ జీతం ఆధారంగానే లెక్కిస్తారు. ఒక నిర్ణీత ఫార్ములా ప్రకారం ఈ లెక్కలు వేసి డీఏ పెంపును నిర్ణయిస్తారు.
ధరల పెరుగుదల, డీఏ లింక్ ఏమిటి?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ద్రవ్యోల్బణం లేదా ధరల పెరుగుదల నుంచి ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రభుత్వం డీఏను పెంచుతుంది. పారిశ్రామిక కార్మికులకు సంబంధించిన వినియోగదారుల ధరల సూచీ (AICPI-IW) డేటా ఆధారంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలను కొలుస్తారు. 12 నెలల సగటు ఆధారంగా AICPI-IW గణాంకాలను విడుదల చేస్తారు. ఈ డేటా ఆధారంగానే డియర్నెస్ అలవెన్స్ పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. తద్వారా ఉద్యోగుల జీతాల్లో పెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
8వ పే కమిషన్: పెన్షనర్ల సందేహాలపై కేంద్రం క్లారిటీ
8వ కేంద్ర వేతన సంఘం (CPC) కింద పెన్షన్ సవరణకు సంబంధించిన అర్హతలను ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రాజ్యసభలో ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటు, జీతభత్యాలు, పెన్షన్ సిఫార్సులకు సంబంధించిన అధికారాలపై వివరణ ఇచ్చారు. ఫిబ్రవరి 9న ఎంపీ ఆనంద్ భదౌరియా అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానమిచ్చారు.
ముఖ్యంగా, 31 డిసెంబర్ 2025న లేదా అంతకు ముందు పదవీ విరమణ చేసే వారు 8వ పే కమిషన్ సవరించిన పెన్షన్కు అర్హులవుతారా? అనే దానిపై అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి. దీనిపై స్పందిస్తూ, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెన్షన్ ప్రధానంగా సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్ (పెన్షన్) రూల్స్ 2021, 2023 నిబంధనల ద్వారా నియంత్రణ ఉంటుందని మంత్రి తెలిపారు. పే కమిషన్ సిఫార్సులను ఆమోదించిన తర్వాత, ప్రభుత్వం జారీ చేసే సాధారణ ఉత్తర్వుల ద్వారా మాత్రమే పెన్షన్ సవరణలు అమలు చేస్తారనీ, ఫైనాన్స్ బిల్లు 2025 ద్వారా ఇవి దానంతటవే జరగవని స్పష్టం చేశారు.
ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2025, పెన్షన్ నిబంధనలు
ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2025 ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనలను మారుస్తుందా అనే ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. సెంట్రల్ పే కమిషన్ అనేది ఒక నిపుణుల కమిటీ అని, అది వివిధ వర్గాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వేర్వేరు వేతన స్కేళ్లు, భత్యాలు, పెన్షన్లను సిఫార్సు చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2025లోని పార్ట్-IV కేవలం ప్రస్తుత పెన్షన్ నిబంధనలను, భారత కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి పెన్షన్ చెల్లింపుల సూత్రాలను మాత్రమే ధృవీకరిస్తుందని, ఇది ప్రస్తుత సివిల్ లేదా డిఫెన్స్ పెన్షన్లో ఎటువంటి మార్పులు చేయదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కమిషన్ పనితీరు, టైమ్లైన్
8వ పే కమిషన్ ఎప్పుడు తన రిపోర్టును ఇస్తుందనే దానిపై కూడా స్పష్టత వచ్చింది. నవంబర్ 3, 2025న జారీ చేసిన తీర్మానం ద్వారా ప్రభుత్వం 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటును, దాని విధివిధానాలను నోటిఫై చేసింది. ఈ కమిషన్ ఏర్పాటైన తేదీ నుండి 18 నెలల లోపు తన సిఫార్సులను ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఇప్పటికే పే కమిషన్ తన అధికారిక వెబ్సైట్ను ప్రారంభించింది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరించడం మొదలుపెట్టింది. MyGov పోర్టల్లో ఉంచిన ఒక ప్రశ్నావళి ద్వారా ఈ ఇన్పుట్లను తీసుకుంటున్నారు. సిఫార్సులను ఖరారు చేయడానికి ముందు భాగస్వాముల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.