ఆగస్టు 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా వాణిజ్య ఉపయోగం కోసం వాడే 19 కిలోల ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు తగ్గాయి. రూ.33.50 తగ్గింపును ప్ర‌భుత్వం ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ మేరకు నేషనల్ ఆయిల్ కంపెనీలు ధరలను సవరిస్తూ ఢిల్లీ వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.1631.50గా నిర్ధారించాయి. అయితే, గృహ వినియోగ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని చ‌మురు కంపెనీలు తెలిపాయి.

🔻 LPG Price Cut Alert!



Oil marketing companies slash prices of 19kg commercial LPG cylinders by ₹33.50–₹34.50 across metros, effective Aug 1.



New rates:

Delhi – ₹1631.50

Mumbai – ₹1582.50

Kolkata – ₹1734.50

Chennai – ₹1789.00



No change in domestic LPG rates. #LPG…

— DD News (@DDNewslive) August 1, 2025