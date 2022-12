సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు గుడ్ న్యూస్, ఈ నాలుగు బ్యాంకుల్లో FD డిపాజిట్లపై అధిక వడ్డీ చెల్లిస్తున్నారు..

వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక అవరోధాలు రావడం సహజం. తమ కష్టార్జితాన్ని పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లు, వైద్య ఖర్చుల కోసం ఖర్చుపెట్టి, చివరి దశలో ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనే వృద్ధులు ఎందరినో చూస్తుంటాం. ఈ కారణంగా, వృద్ధాప్యంలో పెట్టుబడి పెట్టే సీనియర్ సిటిజన్లకు మరింత భద్రత , రాబడిని అందించడానికి బ్యాంకులు ప్రత్యేక పథకాలను రూపొందించాయి.



కొన్ని బ్యాంకులు బ్యాంకింగ్ సేవల నుంచి వడ్డీ రేట్ల వరకు సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాయి. ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD)పై వడ్డీ రేటు కూడా ఇతరుల కంటే సీనియర్ సిటిజన్‌లకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. సీనియర్ సిటిజన్ల కంటే మరొక ఉన్నత తరగతి ఉంది. అదే సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్స్. 60 ఏళ్లు పైబడిన వారిని సీనియర్ సిటిజన్లుగా, 80 ఏళ్లు పైబడిన వారిని సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లుగా పరిగణిస్తారు. వీరికి ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్లపై మరింత ఎక్కువగా వడ్డీ చెల్లిస్తున్నారు.

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్

PNB వెబ్‌సైట్‌లో పేర్కొన్న విధంగా 80 ఏళ్లు పైబడిన సీనియర్ సిటిజన్‌లకు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ 80 బేసిస్ పాయింట్ల అదనపు వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. PNB సూపర్ సీనియర్ కస్టమర్‌లు 666 రోజుల టెన్యూర్ FDపై గరిష్టంగా 8.10% వడ్డీ రేటును పొందుతున్నారు. ఈ వడ్డీ రేటు డిసెంబర్ 12, 2022 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు 60 , 80 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్లు FDపై ఇతరుల కంటే 50 బేసిస్ పాయింట్లు ఎక్కువ వడ్డీని పొందుతారు. 2 కోట్ల కంటే తక్కువ , ఐదేళ్లలోపు టర్మ్ డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్లకు 80 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీని అందిస్తోంది.



RBL బ్యాంక్

ఈ బ్యాంక్‌లో, 80 ఏళ్లు , అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్‌లకు అన్ని టర్మ్ డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి 0.75% వడ్డీ ఇవ్వబడుతుంది. RBL బ్యాంక్ ప్రస్తుతం సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు 8.3% వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఈ రేటు నవంబర్ 25, 2022 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. 60 , 80 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్లు సంవత్సరానికి 0.50% అదనపు వడ్డీ రేటు ప్రయోజనం పొందుతారు.

ఇండియన్ బ్యాంక్

సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్‌ల కోసం ఇండియన్ బ్యాంక్ 'గోల్డెన్ ఏజర్' అనే ప్రత్యేక టర్మ్ డెఫిసిట్ ఖాతాను కలిగి ఉంది, ఇందులో పెట్టుబడిపై అదనంగా 0.25% వడ్డీ ఇవ్వబడుతుంది.