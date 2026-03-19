- Home
- Business
Business Ideas: లైఫ్ సెటిల్ అయ్యే బిజినెస్.. పేపర్ ఎగ్ ట్రే తయారీతో ఉన్న ఊరిలోనే లక్షలు సంపాదించవచ్చు
Business Ideas: పెద్దగా చదువు లేకపోయినా, చిన్న పట్టణం లేదా గ్రామంలోనే మంచి ఆదాయం సంపాదించాలనుకునే వారికి పేపర్ ఎగ్ ట్రే తయారీ బిజినెస్ ఒక గొప్ప అవకాశం. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో ప్రారంభించగలిగే, డిమాండ్ ఎప్పుడూ ఉండే రీసైక్లింగ్ వ్యాపారం.
ముడి సరుకు ఏం కావాలి.?
ఈ బిజినెస్లో ముఖ్యమైన విషయం ముడి సరుకు. అదృష్టవశాత్తు ఇది చాలా చవకగా దొరుకుతుంది. పాత పేపర్లు (న్యూస్ పేపర్లు, నోట్బుక్స్, కార్డ్బోర్డ్ బాక్సులు), ఆన్లైన్ డెలివరీ ప్యాకేజింగ్ కార్డ్బోర్డ్, దుకాణాల నుంచి వచ్చే పేపర్ వ్యర్థాలు, కొంత వైట్ పల్ప్ (క్వాలిటీ మెరుగుపరచడానికి), నీరు (పల్ప్ తయారీకి). ఇందుకోసం మీ ప్రాంతంలో స్క్రాప్ డీలర్లతో ఒప్పందం చేసుకుంటే రా మెటీరియల్ సులభంగా, తక్కువ ధరకు దొరుకుతుంది.
తయారీ విధానం – స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్
ఈ బిజినెస్లో ప్రాసెస్ సింపుల్గా ఉన్నా ప్లానింగ్ అవసరం. ముందుగా..
* పేపర్ పల్ప్ తయారీ – పాత పేపర్ను నీటితో కలిపి ట్యాంక్లో మెత్తగా ముద్దలా చేయాలి.
* వేస్ట్ తొలగింపు – ప్లాస్టిక్, పిన్నులు, ఇతర మలినాలు తొలగించాలి.
* మోల్డింగ్ – ఎగ్ ట్రే ఆకారంలో ఉన్న అచ్చుల ద్వారా ట్రేలు తయారు అవుతాయి
* ఎండబెట్టడం – సూర్యరశ్మిలో 1–2 రోజులు ఆరబెడతారు
వేడి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉత్పత్తి వేగంగా జరుగుతుంది. వర్షాకాలంలో షెడ్ డ్రైయింగ్ ఏర్పాటు అవసరం.
పెట్టుబడి – చిన్న స్థాయిలో ఎలా ప్రారంభించాలంటే.?
మీ బడ్జెట్ను బట్టి ఈ బిజినెస్ను స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు సెమీ ఆటోమేటిక్ మెషిన్ తీసుకుంటే రూ. 3 లక్షల నుంచి రూ. 8 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. అలాగే ఫుల్ ఆటోమేటిక్ ప్లాంట్ అయితే రూ. 10 లక్షల పైగా ఖర్చవుతుంది. కనీసం 2000–4000 స్క్వేర్ ఫీట్ స్థలం అవసరపడుతుంది. నీరు, విద్యుత్ నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలి. చిన్నగా మొదలుపెట్టి తర్వాత స్కేల్ పెంచడం ఉత్తమం.
కార్మికులు, నిర్వహణ – ప్లానింగ్ కీలకం
ఈ బిజినెస్ పూర్తిగా మెషిన్ మీద మాత్రమే ఆధారపడదు. కనీసం 4–6 మంది కార్మికులు అవసరపడతారు. పల్ప్ తయారీ, ట్రే తీసుకోవడం, ఎండబెట్టడం, ప్యాకింగ్ పనులు ఉంటాయి. మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ను రెగ్యులర్గా చేయాలి. వర్షం సమయంలో ట్రేలు పాడవకుండా షెడ్ ఏర్పాటు చేస్తే నష్టం తగ్గుతుంది.
లాభాలు ఎలా ఉంటాయి.?
ఈ బిజినెస్లో అసలు బలం డిమాండ్. కోళ్ల ఫారాలు (Poultry Farms), గుడ్ల హోల్సేల్ వ్యాపారులు, సూపర్ మార్కెట్లు, కిరాణా షాపులు వంటి వాటిలో వీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ట్రే తయారీ ఖర్చు తక్కువగా ఉండి, పెద్ద మొత్తంలో అమ్మితే మంచి లాభం వస్తుంది. పాడైన ట్రేలను మళ్లీ రీసైకిల్ చేసి వాడుకోవచ్చు – నష్టం చాలా తక్కువ.
ఎక్కువ లాభాలు రావాలంటే.?
మీ దగ్గరలో ఉన్న పౌల్ట్రీ ఫారాలతో డైరెక్ట్ కాంట్రాక్ట్ చేసుకోండి. స్క్రాప్ మెటీరియల్ను స్టాక్గా నిల్వ ఉంచండి. వర్షాకాలానికి ముందే డ్రైయింగ్ షెడ్ ఏర్పాటు చేయండి. చిన్నగా మొదలుపెట్టి కస్టమర్లు పెరిగేకొద్దీ మెషిన్ అప్గ్రేడ్ చేయండి. ప్రభుత్వం ఇచ్చే MSME లోన్స్, సబ్సిడీలు ఉపయోగించుకోండి. మొత్తం మీద పేపర్ ఎగ్ ట్రే బిజినెస్ అనేది పర్యావరణానికి మేలు చేసే, స్థిరమైన ఆదాయం ఇచ్చే మంచి అవకాశాల్లో ఒకటి. సరైన ప్లానింగ్, మార్కెట్ కనెక్షన్స్ ఉంటే గ్రామంలోనే నెలకు లక్ష రూపాయల వరకు సంపాదించడం సాధ్యమే. పని మీద పట్టుదల, ఖర్చులపై కంట్రోల్ ఉంటే ఈ చిన్న ఐడియా మీ జీవితాన్ని మార్చే పెద్ద బిజినెస్గా మారుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. వ్యాపారంలో డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సూచనలు లేదా ఆ వ్యాపారంలో అప్పటికే అనుభవం ఉన్న వారిని సంప్రదించడం మంచిది.