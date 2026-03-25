- Home
- Business
- Business Ideas: చదువుతో పనిలేకుండా రోజుకు రూ. 20 వేలు సంపాదించండిలా.. ఇది చాలామందికి తెలియదు
Business Ideas: చదువుతో పనిలేకుండా రోజుకు రూ. 20 వేలు సంపాదించండిలా.. ఇది చాలామందికి తెలియదు
Business Ideas: చాలా మందికి బిజినెస్ అంటే ఏదో టెక్నాలజీతో కూడిన కాంప్లికేటెడ్ విషయం అని అనుకుంటారు. కానీ, సమాజానికి నిత్యం అవసరమయ్యే 'బోరింగ్ బిజినెస్'ల ద్వారా టెన్షన్ లేకుండా లక్షల్లో సంపాదించవచ్చని బిజినెస్ అనలిస్ట్ చెప్పారు.
బోరింగ్ బిజినెస్ - తక్కువ రిస్క్, ఎక్కువ లాభం!
బిజినెస్ రంగంలోకి అడుగు పెట్టాలనుకునే వారు తరచుగా సరికొత్త టెక్నాలజీ లేదా అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఐడియాల కోసం వెతుకుతుంటారు. అయితే, అందరికీ తెలిసిన అతి సాధారణమైన వ్యాపారాలే నిజానికి అత్యధిక లాభాలను, స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాయని నిపుణుల అభిప్రాయం.
అసలు 'బోరింగ్ బిజినెస్' అంటే ఏమిటి?
ఏ వ్యాపారంలో అయితే రోజూ ఒకే రకమైన పని ఉంటుందో, కొత్తగా క్రియేటివ్ గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం తక్కువగా ఉంటుందో వాటిని బోరింగ్ బిజినెస్ లు అంటారు. ఇవి సమాజానికి నిత్యం అవసరమైన సేవలకు సంబంధించినవి.
కొన్ని బోరింగ్ బిజినెస్ ఐడియాలు
లాండ్రీ సర్వీస్: నేటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్ లో బట్టలు ఉతకడం, ఐరన్ చేయడం అందరికీ అవసరమైన సేవ. ఒక చిన్న మిషన్ తో తక్కువ పెట్టుబడితో దీనిని ప్రారంభించవచ్చు.
టీ సెంటర్స్: జంక్షన్లలో ఉండే టీ షాపులకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇది 24/7 ఆదాయం ఇచ్చే వ్యాపారం.
కార్ వాషింగ్ & పార్కింగ్: కార్ల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కార్ వాషింగ్ సెంటర్లు, పార్కింగ్ లాట్లు నిరంతర ఆదాయ మార్గాలుగా మారాయి.
ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్ & వేర్ హౌసెస్: నగరాల్లో ప్రజలు ఇళ్లు మారడం లేదా వస్తువుల నిల్వ కోసం గోదాములు అవసరం కావడం సర్వసాధారణం. వీటి నిర్వహణ చాలా సులభం.
ATM స్పేస్ రెంట్: మీ వద్ద మంచి జంక్షన్ లో స్థలం ఉంటే, దానిని ATM మిషన్ల కోసం అద్దెకు ఇవ్వడం ద్వారా ఏ కష్టం లేకుండా నెలవారీ ఆదాయం పొందవచ్చు.
కాంప్లికేటెడ్ బిజినెస్లతో సమస్యలేంటి
YouTube వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో కంటెంట్ క్రియేషన్ లేదా హైటెక్ స్టార్టప్స్ లో పోటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నిరంతరం కంటెంట్ అప్డేట్ చేయాలి, టీమ్ను మెయింటైన్ చేయాలి. పాలసీల్లో మార్పులకు అనుగుణంగా మారాలి. వీటిలో 80 శాతం మంది సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారు.
ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కాకుండా
బిజినెస్ అంటే ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కాకుండా, డబ్బు సులువుగా, నిరంతరాయంగా వచ్చేలా ఉండాలి. ఎటువంటి టెన్షన్లు లేకుండా, బాస్ ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా లైఫ్ గడపాలనుకునే వారికి ఈ బోరింగ్ బిజినెస్ మోడల్స్ ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్లు.