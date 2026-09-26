Bank Strike: ఆదివారం బ్యాంకులు ఓపెన్.. ఎన్ని గంటలు పని చేస్తాయంటే?
Bank Strike: దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 27, ఆదివారం బ్యాంకు శాఖలను తెరిచి ఉంచాలని నిర్ణయించారు. సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు సమ్మె జరగనున్న నేపథ్యంలో ముందుగానే బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సెప్టెంబర్ 28 నుంచి మూడు రోజుల బ్యాంకు సమ్మె
బ్యాంకు యూనియన్లు సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు దేశవ్యాప్తంగా మూడు రోజుల సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (UFBU) ఆధ్వర్యంలో ఈ సమ్మె జరగనుంది. అంతకుముందు సెప్టెంబర్ 11న కూడా ఒక రోజు సమ్మె నిర్వహించారు. ప్రధానంగా వారానికి ఐదు రోజులే బ్యాంకింగ్ సేవలు ఉండాలి, అలాగే పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహక పథకం (Performance Linked Incentive Scheme)ను వెనక్కి తీసుకోవాలనే డిమాండ్లతో యూనియన్లు సమ్మెకు సిద్ధమయ్యాయి.
ఆదివారం బ్యాంకులు ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తాయి?
సమ్మెకు ముందు రోజైన సెప్టెంబర్ 27 ఆదివారం బ్యాంకు శాఖలను తెరిచి ఉంచాలని నిర్ణయించారు. ఆ రోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు బ్యాంకుల్లో సాధారణ పనులు చేసుకోవచ్చని సమాచారం. RBI అనుమతితో బ్యాంకు శాఖలు, కార్యాలయాలు, ATMలకు సంబంధించిన శాఖలు, కరెన్సీ చెస్ట్లు కూడా పనిచేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో సమ్మె ప్రారంభమయ్యే ముందు రోజు ఖాతాదారులు తమకు అవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముందుగానే జీతాలు
బ్యాంకు సమ్మె ప్రభావం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లపై పడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు బ్యాంకులు సమ్మెలో పాల్గొనే అవకాశం ఉండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లను సెప్టెంబర్ 25నే చెల్లించాలని సంబంధిత శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కార్యాలయం దీనికి సంబంధించిన ఆఫీస్ మెమోరాండం జారీ చేసింది.
SBI సహా బ్యాంకులు ఖాతాదారులకు సమాచారం
సమ్మె కారణంగా ఖాతాదారులు ఇబ్బంది పడకుండా బ్యాంకులు ముందుగానే సమాచారం అందిస్తున్నాయి. ఎస్బీఐతో పాటు అన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు తమ కస్టమర్లకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా, ఈమెయిల్, మొబైల్ మెసేజ్లు, వాట్సాప్ మెసేజ్ల ద్వారా ఆదివారం బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయని సమాచారం ఇస్తున్నాయి.
ఖాతాదారులు ముందుగానే బ్యాంకు పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి
సెప్టెంబర్ 28 నుంచి మూడు రోజుల సమ్మె ఉండే అవకాశం ఉన్నందున బ్యాంకులో చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు ఉంటే సెప్టెంబర్ 27 ఆదివారం రోజునే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా నగదు లావాదేవీలు, చెక్కులు, ఇతర శాఖా సేవలు అవసరమైన వారు ముందుగానే బ్యాంకును సంప్రదించవచ్చు. అయితే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, ATM వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, సమ్మె ప్రభావంతో కొన్ని సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే అత్యవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం ద్వారా ఇబ్బందులను తగ్గించుకోవచ్చు.