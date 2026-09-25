జియో ఐపీఓలో రెండుసార్లు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చా? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ‘ట్రిక్’
Jio IPO: జియో ఐపీఓకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం వైరల్ అవుతోంది. జియో ఐపీఓలో రెండుసార్లు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చనే వార్త ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇంతకీ వార్తలో ఎంత వరకు నిజం ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జియో ఐపీఓలో వాటాదారులకు ప్రత్యేక కోటా ఉంటుందా?
ఒక కంపెనీ తన అనుబంధ సంస్థ లేదా గ్రూప్ కంపెనీని ఐపీఓకు తీసుకొచ్చే సందర్భంలో, మాతృ సంస్థ వాటాదారులకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం కొన్ని సందర్భాల్లో కనిపిస్తుంది. జియో ఐపీఓ విషయంలోనూ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాటాదారులకు ప్రత్యేక కేటగిరీ ఉంటుందనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతోంది. ఈ కేటగిరీ ఉంటే అర్హత కలిగిన వాటాదారులు సాధారణ రిటైల్ కోటాకు అదనంగా ప్రత్యేక రిజర్వేషన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉండొచ్చని పోస్టులు చెబుతున్నాయి. అయితే జియో ఐపీఓకు సంబంధించిన తుది నిబంధనలు అధికారికంగా ప్రకటించే వరకు దీనిని కచ్చితమైన అవకాశంగా పరిగణించకూడదు. ముఖ్యంగా వాటాదారుల అర్హత తేదీ, ఎంత మొత్తంలో షేర్లు కలిగి ఉండాలి, ఏ తేదీ నాటికి షేర్లు ఖాతాలో ఉండాలి వంటి వివరాలు కీలకంగా మారతాయి.
ఒకే డీమ్యాట్ ఖాతా నుంచి రెండుసార్లు అప్లై చేయవచ్చా?
ఇదే ఇప్పుడు ఎక్కువగా చర్చకు వస్తున్న అంశం. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ‘ట్రిక్’ ప్రకారం.. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాటాదారులుగా ఉన్నవారు ఒక అప్లికేషన్ను షేర్హోల్డర్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో, మరో అప్లికేషన్ను సాధారణ రిటైల్ కేటగిరీలో వేయవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే కేవలం రెండు కేటగిరీలు ఉన్నాయనే కారణంతోనే ఒకే PAN లేదా డీమ్యాట్ ఖాతా నుంచి రెండు అప్లికేషన్లు చెల్లుబాటు అవుతాయని చెప్పలేం. ఐపీఓలో ఒకే పెట్టుబడిదారుడి నుంచి వచ్చిన ఒకటి కంటే ఎక్కువ అప్లికేషన్లను ఎలా పరిగణించాలన్నది సంబంధిత ఆఫర్ డాక్యుమెంట్లో స్పష్టంగా ఉంటుంది. అందువల్ల సోషల్ మీడియా పోస్టులను చూసి వెంటనే రెండుసార్లు దరఖాస్తు చేయడం సరైన విధానం కాదు.
గతంలో ఇలాంటి విధానం ఎక్కడైనా ఉందా?
ఇలాంటి వాటాదారుల రిజర్వేషన్ కేటగిరీలు గతంలో కొన్ని ప్రముఖ కంపెనీల ఐపీఓల్లో కనిపించాయి. కోల్ ఇండియా, హీరో మోటోకార్ప్, ఎన్ఎల్సీ ఇండియా వంటి ఐపీఓల సందర్భాలను ఉదాహరణగా చూపుతూ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే గతంలో ఒక ఐపీఓలో అమలైన నిబంధనలను మరో ఐపీఓకు నేరుగా వర్తింపజేయడం సాధ్యం కాదు. ప్రతి ఐపీఓకు సంబంధించిన రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్, తుది ఆఫర్ డాక్యుమెంట్లో కేటగిరీలు, అర్హతలు, అప్లికేషన్ పరిమితులు ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటారు. కాబట్టి గత ఐపీఓల అనుభవాన్ని కేవలం సూచనగా మాత్రమే చూడాలి.
రిలయన్స్ షేర్లు కొనుగోలు చేస్తే సరిపోతుందా?
జియో ఐపీఓలో షేర్హోల్డర్ కోటాను పొందాలనే ఉద్దేశంతో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు కొనుగోలు చేయాలని సోషల్ మీడియాలో కొందరు సూచిస్తున్నారు. కానీ కేవలం షేర్లు కొనుగోలు చేశామనే కారణంతో అర్హత వస్తుందని భావించడం సరికాదు. అర్హత కోసం నిర్ణయించే రికార్డ్ తేదీకి ముందే రిలయన్స్ షేర్లు డీమ్యాట్ ఖాతాలో ఉండాల్సి రావచ్చు. ఆ తేదీ, కనీస వాటా అవసరం, అర్హతకు సంబంధించిన ఇతర షరతులు జియో ఐపీఓ అధికారిక డాక్యుమెంట్లలో స్పష్టంగా ఉండాలి. అంతేకాదు, కేవలం ఐపీఓ కోటా కోసం రిలయన్స్ షేర్లు కొనుగోలు చేయడం వల్ల మార్కెట్ ధరల్లో మార్పుల కారణంగా పెట్టుబడిపై నష్టపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
దరఖాస్తు చేసే ముందు ఈ విషయాలు తప్పక చూడాలి
జియో ఐపీఓకు అప్లై చేయాలనుకునే వారు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ‘రెండుసార్లు అప్లై చేసే ట్రిక్’ను నమ్మి తొందరపడకూడదు. ముందుగా అధికారిక ఐపీఓ డాక్యుమెంట్లను పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా షేర్హోల్డర్ రిజర్వేషన్ ఉందా, అర్హత తేదీ ఏది, ఎవరు అర్హులు, ఒకే PANతో ఎన్ని అప్లికేషన్లు అనుమతిస్తారు, రిటైల్తో పాటు షేర్హోల్డర్ కేటగిరీల్లో ఒకేసారి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చా అనే అంశాలను చూడాలి. ఐపీఓ నిబంధనలు స్పష్టంగా వెల్లడైన తర్వాతే రెండు కేటగిరీల్లో దరఖాస్తు చేయడం చెల్లుబాటు అవుతుందా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి. అధికారిక సమాచారం రాకముందు సోషల్ మీడియా పోస్టులను ఆధారంగా చేసుకుని పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది కాదు.