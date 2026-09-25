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- NSE: రూ. 4.5 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్తో ప్రపంచంలోనే 6వ అతిపెద్ద ఎక్స్ఛేంజ్గా ఎన్ఎస్ఈ
NSE: రూ. 4.5 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్తో ప్రపంచంలోనే 6వ అతిపెద్ద ఎక్స్ఛేంజ్గా ఎన్ఎస్ఈ
NSE: భారీ లిస్టింగ్తో ప్రపంచంలోనే 6వ అతిపెద్ద స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్గా నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) రికార్డు సృష్టించింది. మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 4.5 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సంచలనం
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NSE) బిఎస్ఈ (BSE)లో విజయవంతంగా లిస్ట్ అయింది. మార్కెట్లో అడుగుపెట్టిన వెంటనే ఎన్ఎస్ఈ ప్రపంచంలోనే ఆరో అతిపెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కలిగిన ఎక్స్ఛేంజ్గా అవతరించింది.
లిస్టింగ్ రోజున ఎన్ఎస్ఈ షేరు బీఎస్ఈలో రూ. 1,818 వద్ద ముగిసింది. దీంతో ఈ సంస్థ మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ. 4.5 లక్షల కోట్లకు చేరింది. రూ. 1,785 ఇష్యూ ధరతో వచ్చిన ఈ ఐపీఓ రూ. 1,800 వద్ద లిస్ట్ అయి మార్కెట్ వర్గాలను ఆకట్టుకుంది.
గ్లోబల్ ఎక్స్ఛేంజీల రేసులో ఎన్ఎస్ఈ
బ్లూమ్బెర్గ్ డేటా ప్రకారం ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలలో అమెరికాకు చెందిన సీఎంఈ గ్రూప్ $97.37 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాప్తో మొదటి స్థానంలో ఉంది. న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ మాతృ సంస్థ ఇంటర్కాంటినెంటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ $87.77 బిలియన్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. హాంకాంగ్ ఎక్స్ఛేంజెస్ అండ్ క్లియరింగ్ ($63.4 బిలియన్లు), డ్యూయిష్ బోర్సే ($58.09 బిలియన్లు), నాస్డాక్ ($53.34 బిలియన్లు), లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ($52.89 బిలియన్లు) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
వీటి తర్వాతి స్థానంలో అంటే $46.87 బిలియన్ల విలువతో ఎన్ఎస్ఈ 6వ స్థానంలో నిలిచింది. సిబో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ($28.07 బిలియన్లు), సింగపూర్ ఎక్స్ఛేంజ్ ($18.75 బిలియన్లు), యూరోనెక్స్ట్ ($18.12 బిలియన్లు) ఎన్ఎస్ఈ కంటే వెనుకబడి ఉన్నాయి.
రెండో రోజు లాభాలు.. షేరు ధరకు సపోర్టు
లిస్టింగ్ రోజున సుమారు 2 శాతం లాభపడిన ఎన్ఎస్ఈ షేర్లు శుక్రవారం సెషన్లో కొంత ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. లాభాల స్వీకరణ వల్ల షేరు ధర రూ. 1,807.15 వద్దకు చేరింది. శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో ఒకానొక దశలో రూ. 1,830 గరిష్ఠాన్ని, రూ. 1,790.10 కనిష్ఠాన్ని తాకింది. కంపెనీ మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 4,47,244.88 కోట్లుగా నమోదైంది.
ఈబిట్డా మార్జిన్, బలమైన ఆర్థిక ప్రదర్శన
భారత మార్కెట్లో క్యాష్, ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ విభాగంలో ఎన్ఎస్ఈ అత్యధిక టర్నోవర్తో అగ్రస్థానంలో ఉంది. క్యాష్ మార్కెట్లో దాదాపు 93 శాతం, ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో 75 శాతం వాటాను ఎన్ఎస్ఈ కలిగి ఉంది. ఈ సంస్థ ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్ మల్టిపుల్ 43 రెట్లుగా ఉంది.
ప్రపంచంలోని ఇతర అగ్రగామి ఎక్స్ఛేంజీల P/E 25-30 రెట్ల శ్రేణిలో ఉండగా, ఎన్ఎస్ఈ వాల్యుయేషన్ చాలా బలంగా ఉంది. ఎన్ఎస్ఈ ఆపరేటింగ్ ఈబిట్డా మార్జిన్ 66.9 శాతంగా నమోదైంది. రెడ్సీర్ రిపోర్టు ప్రకారం, భారత క్యాష్ మార్కెట్ టర్నోవర్ FY26లోని రూ. 280 లక్షల కోట్ల నుంచి FY30 నాటికి ఏడాదికి 14-16% వృద్ధితో రూ. 473-507 లక్షల కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా.
సెల్ఫ్-లిస్టింగ్ విధానంపై పునరాలోచన అవసరం
ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ విజయవంతంగా లిస్ట్ అయిన నేపథ్యంలో, భారతీయ మార్కెట్లలో 'సెల్ఫ్-లిస్టింగ్' అంటే తన స్వంత ఎక్స్ఛేంజ్లోనే కంపెనీ లిస్ట్ అవ్వడం విధానంపై నియంత్రణ సంస్థ మార్కెట్స్ రెగ్యులేటర్ పునరాలోచించాలని ఎన్ఎస్ఈ ఛైర్మన్ శ్రీనివాస్ ఇంజెటి కోరారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సెల్ఫ్-లిస్టింగ్కు అనుమతి ఉందని, కానీ భారతదేశంలో దీనిని ప్రయోజనాల సంఘర్షణ గా పరిగణిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాగా, రూ. 22,569 కోట్ల పరిమాణంతో వచ్చిన ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ, భారత్లోనే రెండో అతిపెద్ద ఐపీఓగా రికార్డు సృష్టించింది. ఆఖరి రోజు నాటికి ఇది దాదాపు 6 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది.