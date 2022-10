Credit Card: క్రెడిట్ కార్డుతో డబ్బులు విత్ డ్రా చేస్తున్నారా, అయితే చాలా పెద్ద మిస్టేక్ చేసినట్లే, ఎందుకంటే..

క్రెడిట్ కార్డు నుంచి డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునే సౌకర్యం ఉందనే సంగతి మీకు తెలుసా, అయితే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా డబ్బును విత్ డ్రా చేయాలని అనుకుంటున్నారా. అయితే మీరు భారీగా నష్టపోయే చాన్స్ ఉంది. ఎలాగో తెలుసుకోండి..ఎలాగంటే..?

క్యాష్ రహిత లావాదేవీల సౌలభ్యం, వడ్డీ లేని క్రెడిట్ పీరియడ్ కారణంగా క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. క్రెడిట్ కార్డ్‌లపై లభించే రివార్డ్ పాయింట్‌లు, క్యాష్‌బ్యాక్ , ఇతర ఆఫర్‌లు వాటిని కస్టమర్‌లను చాలా ఆకర్షిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సౌకర్యాలు మాత్రమే కాకుండా, క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఉపయోగించే సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు సైతం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. క్రెడిట్ కార్డ్‌తో, మీరు షాపింగ్ చేయడమే కాకుండా, అవసరమైన సమయంలో నగదును కూడా తీసుకోవచ్చు.

దాదాపు అన్ని బ్యాంకులు తమ ఖాతాదారులకు తమ క్రెడిట్ కార్డులపై క్యాష్విత్ డ్రా చేసుకునే సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. దీని ద్వారా, మీరు అవసరమైనప్పుడు కార్డు నుండి నగదును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు, అయితే ఈ సదుపాయాన్ని వాడుకుంటే మాత్రం చాలా పెద్ద తప్పు అవుతుందని మీకు తెలుసా. దీని కోసం బ్యాంకుకు భారీ వడ్డీని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో, క్యాష్సౌకర్యాన్ని తరచుగా ఉపయోగించడం కూడా మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌పై చెడు ప్రభావం పడుతుంది.

ఎంత క్యాష్ విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు

మీరు కార్డ్ నుండి ఎంత డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు అనేది మీ క్రెడిట్ పరిమితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. క్రెడిట్ కార్డుల నుండి క్యాష్ ఉపసంహరించుకోవడానికి వినియోగదారులకు బ్యాంకులు వేర్వేరు పరిమితులను ఇస్తాయి. ఇది మీ కార్డ్ మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్ ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది. పరిశ్రమ ప్రమాణాల ప్రకారం, చాలా బ్యాంకులు మొత్తం క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితిలో 20-40 శాతం వరకు క్యాష్విత్ డ్రాలను అనుమతిస్తాయి. మీ క్రెడిట్ కార్డ్ మొత్తం క్రెడిట్ పరిమితి 2 లక్షల రూపాయలు అయితే, మీరు మీ క్రెడిట్ పరిమితిని అనుమతించినట్లయితే, మీరు కార్డ్ నుండి 40 వేల నుండి 80 వేల రూపాయల వరకు నగదును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.



Personal finance-Do this before getting into the credit card debt sword

క్యాష్ విత్ డ్రా వల్ల నష్టం ఏంటి..

క్రెడిట్ కార్డ్ నుండి క్యాష్ విత్ డ్రా చేస్తే మాత్రం దానిపై వడ్డీతో పాటు, మీరు ఇతర ఛార్జీలు చెల్లించాలి, ఇది విత్ డ్రా చేసిన నగదుపై వడ్డీ 2.5% నుండి 3% వరకు ఉంటుంది. మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ నుండి డబ్బును విత్‌డ్రా చేసినట్లయితే, మీరు అదే రోజు నుండి వడ్డీని చెల్లించాలి. దీని కోసం బ్యాంక్ మీకు భారీ రుసుమును వసూలు చేయవచ్చు. ఇది ప్రతి బ్యాంకుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ నుండి క్యాష్ ఉపసంహరించుకునే ముందు, అన్ని నిబంధనలు , షరతులను తెలుసుకోవాలి.

క్యాష్ అడ్వాన్స్‌పై వడ్డీ లేని క్రెడిట్ వ్యవధి ప్రయోజనం లేదు. అంటే షాపింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు లభించే వడ్డీ రహిత వ్యవధి ఇందులో ఉండదు. క్యాష్ విత్ డ్రాతో, దానిపై వడ్డీ పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది.