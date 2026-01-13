Amazon Pay: మీ ఫోన్లో అమెజాన్ పే యాప్ ఉందా.? 8 శాతం వడ్డీ పొందే అవకాశం
Amazon Pay: రిస్క్ లేకుండా రిటర్న్స్ కోరుకునే వారికి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అలాంటి సేవలను ప్రముఖ ఫిన్టెక్ కార్ప్ అమెజాన్ తీసుకొచ్చింది. అమెజాన్ పే పాయ్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
రూ. వెయ్యి నుంచే పెట్టుబడి
అమెజాన్ పే తన ఫైనాన్షియల్ సేవలను విస్తరించే దిశగా కొత్తగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించింది. ఇకపై అమెజాన్ యాప్ ద్వారా కేవలం రూ.1,000తోనే FD ప్రారంభించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సదుపాయం కోసం అమెజాన్ పే పలు NBFCలు, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులతో పాటు ఒక ప్రధాన బ్యాంకుతో భాగస్వామ్యం చేసుకుంది.
ఏ సంస్థలతో భాగస్వామ్యం?
అమెజాన్ పే ఈ FD సేవలను అందించేందుకు రెండు ప్రముఖ NBFCలు, ఐదు బ్యాంకులతో కలిసి పనిచేస్తోంది.
NBFCలు:
* శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్
* బజాజ్ ఫైనాన్స్
బ్యాంకులు:
* శివాలిక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్
* సూర్యోదయ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్
* ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్
* సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్
* స్లైస్
ఈ సంస్థలలో అకౌంట్ లేకపోయినా Amazon Pay ద్వారా నేరుగా FD పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు
Amazon Pay FD ప్రత్యేకతలు
Amazon Pay FDలో ప్రధాన ఆకర్షణ ఏమిటంటే, వేరే సేవింగ్స్ ఖాతా తెరవాల్సిన అవసరం లేదు. యూజర్లు తమకు నచ్చిన పార్టనర్ సంస్థను ఎంచుకుని, కావలసిన కాలవ్యవధితో FD ప్రారంభించవచ్చు. కనీస పెట్టుబడి మొత్తం రూ.1,000 మాత్రమే. ఈ సౌలభ్యం కొత్త పెట్టుబడిదారులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ఎంత వడ్డీ లభిస్తుంది?
Amazon Pay FDలపై గరిష్ఠంగా 8 శాతం వరకూ వార్షిక వడ్డీ లభిస్తుంది.
* సీనియర్ సిటిజన్లకు అన్ని పార్టనర్ సంస్థలు అదనంగా 0.5 శాతం వడ్డీ ఇస్తున్నాయి.
* శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ మహిళా పెట్టుబడిదారులకు మరో 0.5 శాతం అదనపు వడ్డీ అందిస్తోంది.
దీంతో మహిళలు, సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ FDలు మరింత లాభదాయకంగా మారుతున్నాయి.
Amazon Pay FD ఎలా ఓపెన్ చేయాలి?
Amazon Pay FD ప్రారంభించడానికి ప్రక్రియ చాలా సులభంగా ఉంటుంది.
* ముందుగా Amazon యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి లాగిన్ కావాలి.
* Amazon Pay విభాగానికి వెళ్లాలి
* నిబంధనలు అంగీకరించాలి
* ఫైనాన్షియల్ సంస్థ, కాలవ్యవధి ఎంపిక చేయాలి
* పెట్టుబడి మొత్తం నమోదు చేయాలి
* వడ్డీ రేట్లు, ఇతర వివరాలు చూసుకోవాలి
* అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు సమర్పించి ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
గమనిక: ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం మంచిది.