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- 8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం కీలక భేటీ.. ఉద్యోగులకు జాక్పాట్.. జీతం ఎంత పెరగనుందంటే?
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం కీలక భేటీ.. ఉద్యోగులకు జాక్పాట్.. జీతం ఎంత పెరగనుందంటే?
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బిగ్ అలర్ట్. బెంగళూరులో 8వ వేతన సంఘం కీలక భేటీ జరుగుతోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, రిపోర్ట్ సమయం వివరాలు మీకోసం.
జీతాల పెంపుపై బిగ్ అప్డేట్: 8వ వేతన సంఘం కీలక సమావేశం
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల చూపు ఇప్పుడు బెంగళూరు నగరం వైపు మళ్లింది. 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) కీలక సమావేశాలు అక్టోబర్ 7, 8 తేదీలలో బెంగళూరులో జరగనున్నాయి. దీని తర్వాత అక్టోబర్ 22, 23 తేదీలలో ముంబైలో కూడా భేటీలు జరగనున్నాయి. వేతన సంఘం సభ్యులు దేశవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ వివిధ ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాల ప్రతినిధులను నేరుగా కలుస్తున్నారు. వారి అభిప్రాయాలు, విజ్ఞప్తులను క్షేత్రస్థాయిలోనే సేకరిస్తున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాలతో వరుస భేటీలు
కేవలం ఢిల్లీలోని ప్రధాన కార్యాలయానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, వేర్వేరు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఉద్యోగుల కోరికలను స్వయంగా తెలుసుకోవడం ఈ కమిటీ ప్రత్యేకత. ఇప్పటివరకు 14కు పైగా ముఖ్య ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన కమిటీ, వందలాది ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలతో విడివిడిగా చర్చలు జరిపింది.
ఇటీవల సెప్టెంబర్ 7-8 తేదీలలో చెన్నైలో, సెప్టెంబర్ 9న పుదుచ్చేరిలో, సెప్టెంబర్ 16-18 తేదీలలో ఛండీగఢ్లో సమావేశాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఛండీగఢ్ భేటీలో పంజాబ్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన సంఘాలు పాల్గొన్నాయి.
18 నెలల వ్యవధిలో 11 నెలలు పూర్తి
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తీర్మానం ప్రకారం 2025 నవంబర్ 3న ఈ కమిటీ ఏర్పాటైంది. రిపోర్ట్ సమర్పించడానికి కమిటీకి మొత్తం 18 నెలల సమయం ఇచ్చారు. ఇందులో దాదాపు 11 నెలలు గడిచిపోయాయి. ఇప్పుడు కేవలం 7 నెలల వ్యవధి మాత్రమే మిగిలి ఉంది. సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ ఈ కమిటీకి అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు.
ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ పార్ట్ టైమ్ మెంబర్గా, పంకజ్ జైన్ మెంబర్ సెక్రటరీగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. బెంగళూరు భేటీ కోసం ఆగస్టు 24న నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి సెప్టెంబర్ 18 లోపు అపాయింట్మెంట్ కోరాలని స్పష్టం చేశారు. అలాగే ముంబై భేటీకి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అక్టోబర్ 10 చివరి తేదీ.
జీతాల పెంపు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై చర్చలు
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సమావేశాలలో ప్రధానంగా జీతాల నిర్మాణం, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పైనే చర్చలు నడుస్తున్నాయి. కొత్త వేతన సంఘంలో ప్రాథమిక వేతనం ఏ స్థాయిలో పెరుగుతుందో నిర్ణయించడానికి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ చాలా కీలకం. అందుకే ఉద్యోగుల్లో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కొందరు ప్రతినిధులు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.83 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలని కోరుతున్నారు.
కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని ₹69,000 వరకు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు, ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి కరవు భత్యం సవరించాలని పెన్షనర్లు కోరుతున్నారు. అలాగే DA/DR 25 శాతానికి దాటితే దాన్ని బేసిక్ పేలో కలపాలని అడుగుతున్నారు. అయితే వీటిపై ఇంకా ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
వేతన సంఘం రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది?
ఈ కమిటీ తన పూర్తిస్థాయి రిపోర్టును 2027 మొదటి భాగంలో, ప్రత్యేకించి మే 2027 నాటికి సమర్పించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. 18 నెలల గడువు లెక్కన మే-జూన్ 2027 టార్గెట్ కాగా, కొందరు నిపుణులు ఫిబ్రవరి-మార్చి 2027 నాటికే రిపోర్ట్ రావచ్చు అని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే అధికారిక గడువు మాత్రం మే 2027 వరకు ఉంది. అవసరమైతే కమిటీ సమయాన్ని పొడిగించాలని కోరే అవకాశం కూడా ఉంది.
కమిటీ ఇచ్చే సిఫార్సులను పరిశీలించిన తర్వాతే కేంద్ర ప్రభుత్వం జీతాల పెంపుపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కొత్త జీతాల పెంపు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తుందని, ఆలస్యమైతే అరియర్స్ రూపంలో నగదు అందుతుందని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు. అధికారిక నవీకరణల కోసం ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు.