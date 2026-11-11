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- Today Gold Price: వరుసగా రెండో వారం తగ్గుతున్న బంగారం..అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో పసిడి ధరల్లో మార్పు
Today Gold Price: వరుసగా రెండో వారం తగ్గుతున్న బంగారం..అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో పసిడి ధరల్లో మార్పు
Today Gold Price: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి మరోసారి ఊరట. వరుసగా తగ్గుతున్న పసిడి ధరలు ఈరోజు దిగొచ్చాయి. ఒక్కరోజే తులంపై రూ.700కు పైగా తగ్గింది. వెండి కూడా భారీగా పడిపోయింది. అసలు హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత ఉన్నాయో చూద్దాం.
మళ్లీ దిగొస్తున్న పసిడి, సిల్వర్
అంతర్జాతీయ పరిణామాలు పసిడి మార్కెట్పై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. కొంతకాలంగా భారీ హెచ్చుతగ్గులను ఎదుర్కొంటున్న బంగారం ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా దిగొస్తున్నాయి. వరుసగా రెండో వారంలోనూ పసిడి ధరల్లో తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి కొంత ఊరట లభిస్తోంది.
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ వాతావరణం
అయితే అంతర్జాతీయంగా పరిస్థితులు పూర్తిగా చక్కబడినట్లు చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. మరోవైపు సౌదీ అరేబియాపై హౌతీ దాడుల వార్తలు కూడా మార్కెట్లలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇలాంటి భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సాధారణంగా బంగారం ధరలకు బలాన్ని ఇస్తుంటాయి. కానీ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు పసిడి ధరలపై భిన్నమైన ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి.
ట్రంప్ రాజకీయ పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పులు
మరోవైపు అమెరికా రాజకీయ పరిణామాలు కూడా మార్కెట్ దిశను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ట్రంప్ రాజకీయ పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొత్త అంచనాలకు కారణమయ్యాయి. డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలు కూడా బంగారం ధరల కదలికల్లో కీలకంగా మారుతున్నాయి.
రూ.1,41,980కు చేరిన బంగారం ధరలు
10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.710 తగ్గి రూ.1,41,980కు చేరింది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర తులంపై రూ.650 తగ్గి రూ.1,30,150 వద్ద కొనసాగుతోంది. అటు 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. 10 గ్రాములపై రూ.530 తగ్గడంతో ప్రస్తుతం రూ.1,06,490 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇక వెండి కొనుగోలుదారులకు కూడా ఊరట లభించింది. కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.5,000 తగ్గడంతో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2 లక్షలకు చేరుకుంది.
మొత్తంగా చూస్తే బంగారం, వెండి రెండు లోహాల ధరల్లోనూ తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. అయితే అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితులను బట్టి రానున్న రోజుల్లో ధరలు మళ్లీ పెరుగుతాయా? మరింత తగ్గుతాయా? అనేది చూడాలి.