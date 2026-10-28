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- Shani Transit: శని సంచారంతో వచ్చే 218 రోజుల పాటు ఈ 3 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే
Shani Transit: శని సంచారంతో వచ్చే 218 రోజుల పాటు ఈ 3 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే
Shani Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహంగా భావించే న్యాయదేవుడు శని మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. శని ప్రభావం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో మూడు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా విశేష ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి
శని గ్రహం సంచారం వల్ల వృషభ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగాలు దక్కుతాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి లాభాలు పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ బలపడుతుంది. ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థుల కలలు నిజమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశికి అధిపతి శని దేవుడే. కాబట్టి మకర రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో కలిసివస్తుంది. వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. గతంలో రావాల్సిన పాత బాకీలు చేతికి అందుతాయి. సమాజంలో పెద్దల పరిచయాలు పురోగతికి తోడ్పడతాయి. ప్రభుత్వ పనుల్లో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభించి ప్రమోషన్లు, కీలక బాధ్యతలు దక్కే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
తులా రాశి
శని సంచారం తులా రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తోంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి. ప్రత్యర్థులు ఇబ్బందులు సృష్టించాలని ప్రయత్నించినా చివరికి ఓటమే ఎదురవుతుంది. కోర్టు కేసులు, వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఘన విజయాలు సాధిస్తారు. ఇంట్లో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.