Top 10 Fastest Motorcycles : గంటకు 400 కిమీ.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన టాప్ 10 బైకులు ఇవే
Top 10 Fastest Motorcycles : స్పీడ్ అంటే ఇష్టపడని బైక్ లవర్స్ ఉండరు. మెరుపు వేగంతో దూసుకెళ్లడం అంటే వారికి ఒక పిచ్చి. అయితే, సాధారణ బైకులకు భిన్నంగా మనిషి ఊహకు అందని వేగంతో ప్రయాణించే కొన్ని సూపర్ బైకులు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి.
మనిషి ఊహకు అందని వేగంతో దూసుకుపోయే బైకులు ఇవే
మోటార్సైకిల్పై ప్రయాణం అనగానే చాలా మందికి ఒక తెలియని ఉత్సాహం మొదలవుతుంది. బైక్ లవర్స్లో కొందరు సాధారణ ప్రయాణాన్ని ఇష్టపడితే, మరికొందరు సూపర్ ఫాస్ట్ గా దూసుకెళ్లడాన్ని ఇష్టపడతారు. అలాంటి స్పీడ్ ప్రేమికుల కోసం, ప్రపంచంలోని అత్యంత వేగవంతమైన టాప్ 10 బైకుల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. డాడ్జ్ టోమాహాక్
ఈ బైక్ సాధారణ బైకుల కంటే భిన్నమైనది. ఇందులో రెండు కాకుండా నాలుగు చక్రాలు ఉంటాయి. ఇది 10 సిలిండర్ల డాడ్జ్ వైపర్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉండి, 500 hp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి టూ స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అమరిక ఉంటుంది. ఇది ఒక ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం అని చెప్పాలి.
2. సుజుకి హయాబుసా
వేగం గురించి మాట్లాడితే హయాబుసా పేరు కచ్చితంగా ఉంటుంది. దీనిలో 4 సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 197 hp శక్తిని విడుదల చేస్తూ, గంటకు 399 కిమీ వేగంతో దూసుకెళ్లగలదు. చాలా కాలంగా స్పీడ్ ప్రపంచంలో ఇది తనదైన ముద్రను కొనసాగిస్తోంది.
3. MTT Y2K
ఈ బైక్ 320 hp శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. దీని ఇంజిన్ టార్క్ 52k rpm వరకు ఉంటుంది. దీని ప్రత్యేకమైన ఇంజిన్ నిర్మాణం వల్ల ఇది గంటకు 370 కిమీ గరిష్ఠ వేగాన్ని అందుకోగలదు. పవర్, వేగంలో ఇది ఒక పవర్హౌస్.
4. కవాసకి నింజా H2R
కవాసకి నింజా H2R చాలా శక్తివంతమైన ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 310 hp శక్తిని, 14000 rpm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన కలయిక వల్ల ఇది గంటకు 354 కిమీ వేగంతో దూసుకెళ్తుంది. ట్రాక్ రేసింగ్లో దీనికి సాటి లేదు.
5. హోండా CBR1100XX బ్లాక్బర్డ్
హోండా తయారు చేసిన ఈ బైక్ 1.1 లీటర్ల ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది 153 hp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తూ, గంటకు 305 కిమీ వేగాన్ని చేరుకోగలదు. ఇది చాలా స్మూత్, పవర్ఫుల్ బైక్.
6. యమహా YZF R1
యమహా R1 మోడల్ గంటకు 300 కిమీ మార్కును అందుకుటుంది. ఇది 200 hp శక్తి కలిగిన ఇంజిన్తో ప్యాక్ తో వస్తుంది. దీని వల్ల ఇది గంటకు 299 కిమీ వేగంతో ప్రయాణించగలదు. అద్భుతమైన హ్యాండ్లింగ్కు ఇది పేరుగాంచింది.
7. MV అగస్టా F4 1000R
ఈ బైక్ 4-సిలిండర్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉండి 174 hp శక్తిని ఇస్తుంది. దీని వేగం గంటకు 296 కిమీ. స్టైల్, పెర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
8. కవాసకి నింజా ZX-14R
ఈ బైక్ 200 hp శక్తివంతమైన ఇంజిన్తో వచ్చింది. దీనిలో పెంచిన ఫ్యూయల్ ప్రెజర్ కారణంగా ఇది గంటకు 295 కిమీ వేగంతో వెళ్లగలదు. సుదూర ప్రయాణాలకు, వేగానికి ఇది ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
9. ఏప్రిలియా RSV మిల్లె
ఇది చాలా తేలికైన స్పోర్ట్స్ బైక్. దీనిలో 140 hp ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది గంటకు 281 కిమీ వేగంతో రేస్ చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. స్పోర్ట్స్ బైక్ ప్రేమికులలో దీనికి ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంది.
10. BMW K1200S
BMW K1200S మోడల్ 4 సిలిండర్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది 164 hp శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ సహాయంతో, ఈ బైక్ గంటకు 280 కిమీ వేగాన్ని చేరుకోగలదు. జర్మన్ టెక్నాలజీకి నిదర్శనంగా ఈ బైక్ నిలుస్తుంది.