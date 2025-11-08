- Home
- హీరో నుంచి స్టన్నింగ్ బైక్.. ఇంత తక్కువ ధరలో ఇలాంటి ఫీచర్లు ఏంటి భయ్యా అసలు
Hero xtreme 125R: ప్రముఖ టూ వీలర్ తయారీ సంస్థ హీరో మార్కెట్లోకి కొత్త బైక్ను తీసుకొచ్చింది. హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్ పేరుతో లాంచ్ చేసిన ఈ బైక్లో అత్యాధునిక ఫీచర్లను అందించారు. ఈ బైక్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హీరో నుంచి కొత్త బైక్
దేశంలోని ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ స్పోర్టీ బైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ 125Rలో కొత్త హైఎండ్ వేరియంట్ను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. అత్యాధునిక ఫీచర్లతో రూపొందించిన ఈ మోడల్ ధరను రూ. 1.04 లక్షలు (ఎక్స్షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. కంపెనీ తాజాగా గ్లామర్ ఎక్స్ మోడల్లో రైడింగ్ మోడ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లను అందించినట్లే, ఇప్పుడు అదే టెక్నాలజీని స్పోర్టీ సెగ్మెంట్లోకి విస్తరించింది.
డిజైన్, కొత్త రంగులు
హీరో మోటోకార్ప్ ఈసారి డిజైన్లో పెద్ద మార్పులు చేయకపోయినా, లుక్ను మరింత స్టైలిష్గా తీర్చిదిద్దింది. కొత్తగా మూడు ఆకర్షణీయ రంగులు – బ్లాక్ పెర్ల్ రెడ్, మ్యాట్ షాడో గ్రే, లీఫ్ గ్రీన్ వేరియంట్లను అందించింది. స్పోర్టీ కట్స్, షార్ప్ హెడ్ల్యాంప్ డిజైన్, LED సెటప్ బైక్కి ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి.
టెక్నాలజీ, రైడింగ్ ఫీచర్లు
కొత్త ఎక్స్ట్రీమ్ 125Rలో రైడ్-బై-వైర్ థ్రోటిల్ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టింది. డ్రైవింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మూడు రైడింగ్ మోడ్లు – పవర్, రోడ్, ఎకో – అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే, డ్యూయల్ ఛానెల్ ఏబీఎస్, డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేక్ సిస్టమ్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు రైడింగ్ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.
ఇంజిన్ పనితీరు
బైక్లో 124.7సీసీ సింగిల్ సిలిండర్ ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించారు. ఇది 11.5 హెచ్పీ పవర్, 10.5 ఎన్ఎం టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వచ్చే ఈ మోడల్ సిటీ రైడింగ్కి అనువైన మైలేజ్, సాఫ్ట్ యాక్సిలరేషన్ను అందిస్తుంది. సేఫ్ రైడింగ్ కోసం సస్పెన్షన్ సెటప్ను కూడా అప్గ్రేడ్ చేశారు.
స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ, సౌకర్యాలు
కొత్త ఎక్స్ట్రీమ్ 125Rలో 4.2 అంగుళాల కలర్ ఎల్సీడీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ ఉంది. ఇందులో టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, కాల్, ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్లు, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, పూర్తి LED లైటింగ్, హై క్వాలిటీ సీట్ డిజైన్, ఆటోమేటిక్ హెడ్ల్యాంప్ ఆన్ సిస్టమ్తో ఈ బైక్ స్మార్ట్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.