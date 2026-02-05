Mahindra Scorpio N : భారీ మార్పులతో స్కార్పియో వచ్చేస్తోంది.. ధర ఎంతో తెలుసా..?
మహీంద్రా స్కార్పియో N ఎస్యూవీ కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ను తీసుకురాబోతోంది. ఇందులో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, ADAS లెవల్ 2 సేఫ్టీ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, పెద్ద టచ్స్క్రీన్ వంటి ఎన్నో కొత్త ఫీచర్లు, డిజైన్ మార్పులు ఉంటాయి.
కొత్త రూపంలో స్కార్పియో N ఎస్యూవీ
మహీంద్రా ఆండ్ మహింద్రా (M&M) సంస్థ కొత్త, అప్డేటెడ్ స్కార్పియో N ఎస్యూవీపై పనిచేస్తోంది. ఈ ఎస్యూవీ టెస్టింగ్ ఇప్పటికే మొదలైంది. కొత్త స్కార్పియో N అనేక కీలక మార్పులు, కొత్త ఫీచర్లతో వస్తోంది.
సన్రూఫ్లు
భారతీయ ఎస్యూవీ కొనుగోలుదారులకు సన్రూఫ్లంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే చాలా కంపెనీలు సన్రూఫ్లను అందిస్తున్నాయి. స్కార్పియో Nలో కూడా మహీంద్రా సన్రూఫ్ అందిస్తోంది. ఫేస్లిఫ్ట్తో, మహీంద్రా ఇప్పుడు పనోరమిక్ సన్రూఫ్ను అందించవచ్చు.
పెద్ద, మెరుగైన ఇంటీరియర్
అంతేకాకుండా స్కార్పియో N ఫేస్లిఫ్ట్లో పెద్ద, మెరుగైన ఇంటీరియర్ ఉంటుంది. BE 6, XEV 9eలతో పోలిస్తే, స్కార్పియో N ఫేస్లిఫ్ట్లో డ్యూయల్-ప్యానెల్ పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఉంటుంది.
ఫీచర్లు
మహీంద్రా స్కార్పియో N Z8T వేరియంట్లో ADAS లెవల్ 2 సేఫ్టీ సిస్టమ్ను అమర్చింది. ఇందులో ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ వార్నింగ్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
360-డిగ్రీ కెమెరా
గతంలో దీనికి 360-డిగ్రీ కెమెరా లేదు. ఇప్పుడు 2026 స్కార్పియో N ఫేస్లిఫ్ట్లో 360-డిగ్రీ కెమెరా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ORVMలపై కెమెరా బల్జ్ కనిపించింది. బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ కూడా ఉండొచ్చు.
పెద్ద గ్రిల్
తాజా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం… 2026 మహీంద్రా స్కార్పియో N ఫేస్లిఫ్ట్లో బంపర్ వరకు విస్తరించి ఉన్న పెద్ద గ్రిల్ ఉంటుంది. ఇది ఎస్యూవీకి విశాలమైన, శక్తివంతమైన రూపాన్ని ఇస్తుంది. కొత్త LED హెడ్ల్యాంప్స్ కూడా ఉంటాయి.
వీల్స్ 18-అంగుళాలుగా ఉంటాయి, కానీ అల్లాయ్ వీల్స్కు కొత్త డిజైన్ వస్తుంది. లోపల, 10.2-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఇప్పుడు TFT యూనిట్గా ఉంటుంది.
ధర ఎంత..?
మహీంద్రా స్కార్పియో N ఎస్యూవీ ధర (ఎక్స్-షోరూమ్) రూ.14 లక్షల నుండి రూ.26 లక్షల వరకు ఉండవచ్చని మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం. దీన్ని ఈ ఏడాది ఆగస్ట్ లోపు లాంచ్ చేసే అవకాశాలున్నాయి.