Safest Cars : ఫ్యామిలీ సేఫ్టీలో 5 స్టార్ రేటింగ్.. బెస్ట్ కార్లు ఇవే
ఫ్యామిలీతో కలిసి జర్నీ చేసేటప్పుడు సేఫ్టీ చాలా ముఖ్యం. ఇలా సేప్టీకి సేప్టీ , బడ్జెట్ కి బడ్జెట్ కలిసివచ్చే టాప్ ఫ్యామిలీ కార్ల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తక్కువ బడ్జెట్, బెస్ట్ సెప్టీ కార్లు
కేవలం 10 లక్షల లోపు బడ్జెట్లోనే మంచి సేప్టీ కారు కావాలా..? అయితే టాటా నెక్సాన్, మహీంద్రా XUV 3XO, హోండా అమేజ్ లాంటి కార్లపై ఓ లుక్కేయండి. ఇవి భారత్ NCAP (New Car Assessment Programs) 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్తో వస్తున్నాయి.
TATA Nexon SUV
టాటా నెక్సాన్ SUV కు ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో మంచి డిమాండ్ ఉంది... ఈ మోడల్ దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోతున్న వాటిలో ఒకటి. దీని NCAP రేటింగ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది... పెద్దల సేఫ్టీ విషయంలో 32 పాయింట్లకు గాను 29.41, పిల్లల సేఫ్టీ విషయంలో 49 పాయింట్లకు గాను 43.83 పాయింట్లు సాధించింది. ఇండియన్ మార్కెట్లో ఇది చాలా పాపులర్ మోడల్.
Mahindra XUV 3XO
మహీంద్రా XUV 3XO మోడల్ కూడా NCAP 5-స్టార్ రేటింగ్ అందుకుంది. ఇది పెద్దల సేఫ్టీ విషయంలో 32కి 29.36, పిల్లల సేఫ్టీ విషయంలో 49కి 43 పాయింట్ల స్కోర్ చేసింది.
Honda Amaze
హోండా అమేజ్ 3వ తరం సెడాన్ మోడల్ కూడా NCAP 5-స్టార్ సేఫ్టీ సర్టిఫికేషన్ పొందింది. ఫ్యామిలీ వాడకానికి సరిపోయే ఈ కారు మంచి సేఫ్టీ ఫీచర్లతో వస్తుంది.
ఈ కార్లలో ఎయిర్బ్యాగ్, ఏబీఎస్, ఈబీడీ, ఈఎస్సీ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ధర, భద్రత రెండింటినీ చూసి కారు కొనడం కస్టమర్లకు మంచి నిర్ణయం అవుతుంది.