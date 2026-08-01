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- Tata Punch EV: మార్కెట్లో దుమ్మురేపుతున్న టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్ లిస్ట్..సేఫ్టీలోనూ ది బెస్ట్
Tata Punch EV: మార్కెట్లో దుమ్మురేపుతున్న టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్ లిస్ట్..సేఫ్టీలోనూ ది బెస్ట్
Tata Punch EV: భారత ఎలక్ట్రిక్ కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో ఆదరణ పొందుతున్న టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ మరో కీలక ఘట్టాన్ని చేరుకుంది. పనితీరుతో పాటు భద్రత విషయంలోనూ ఈ మోడల్ వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్
భారత ఎలక్ట్రిక్ కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో ఆదరణ పొందుతున్న టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ మరో కీలక ఘట్టాన్ని చేరుకుంది. పనితీరుతో పాటు భద్రత విషయంలోనూ ఈ మోడల్ వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. టాటా మోటార్స్ వారి పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్, ఇటీవల జరిగిన భారత్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్లో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. ఈ రేటింగ్ టాప్ వేరియంట్కే కాదు, అన్ని వేరియంట్లకు వర్తిస్తుందని భారత్ NCAP స్పష్టం చేసింది. Adult Safety విభాగంలో ఈ కారు 32 పాయింట్లకు గాను 31.09 పాయింట్లు సాధించింది.
సేఫ్టీ ముఖ్యం
పిల్లల భద్రత పరంగా కూడా టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ ఆకట్టుకునే ఫలితాలు సాధించింది. చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో 49 పాయింట్లలో 45 పాయింట్లు దక్కించుకుంది. ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ క్రాష్ పరీక్షలో 16లో 15.28 పాయింట్లు, సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్లో 15.80 పాయింట్లు సాధించి, ప్రమాదాల సమయంలో చిన్న పిల్లలకు రక్షణ కల్పిస్తుంది.