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- Bike Mileage : మీ పాత బైక్ పెట్రోల్ ఎక్కువ తాగుతోందా? మైలేజ్ పెంచే 5 సీక్రెట్ టిప్స్ ఇవే
Bike Mileage : మీ పాత బైక్ పెట్రోల్ ఎక్కువ తాగుతోందా? మైలేజ్ పెంచే 5 సీక్రెట్ టిప్స్ ఇవే
పాత బైక్లు వాడేవాళ్లకు అతిపెద్ద టెన్షన్ మైలేజే. మీ పాత బండిని 'పెట్రోల్ తాగే రాక్షసి'లా కాకుండా, మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే 'గుర్రం'లా మార్చేందుకు ఇక్కడ కొన్ని సూపర్ టిప్స్ ఉన్నాయి.
ఎయిర్ ఫిల్టర్ను శుభ్రం చేయండి
బైక్కు ఎయిర్ ఫిల్టర్ మన ఊపిరితిత్తుల్లాంటిది. ఇందులో దుమ్ము చేరితే, ఇంజిన్ గాలి పీల్చుకోవడానికి ఎక్కువ పెట్రోల్ లాగేస్తుంది. ప్రతి 2,000 కి.మీ.లకు ఒకసారి దీన్ని శుభ్రం చేస్తే మైలేజ్ పెరుగుతుంది. ఇక సర్వీసింగ్ సమయంలో మెకానిక్ సూచనను బట్టి ఎయిర్ ఫిల్టర్ మార్చండి… దీంతో మీ బైక్ మైలేజ్ పెరిగి మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయి.
టైర్ 'గాలి' - గమనించడం మర్చిపోవద్దు
బైక్ నడపడం గొప్పవిషయం కాదు… దాన్ని సరిగ్గా మెయింటెయిన్ చేయడం ముఖ్యం. బైక్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటేనే మన రైడింగ్ సాఫీగా సాగేది… అందుకే ఎప్పుడు దాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండాలి. ముఖ్యంగా ప్రయాణ సమయంలో టైర్లలో గాలి చూసుకోవడం తప్పనిసరి.
బైక్ టైర్లలో గాాలి తక్కువగా ఉంటే మైలేజ్ తగ్గుతుంది… ఎందుకంటే రోడ్డు, టైర్కు మధ్య ఘర్షణ (Friction) ఎక్కువయి ఇంజిన్ ఎక్కువ శక్తిని వాడాల్సి వస్తుంది. ఇందుకోసం ఎక్కువ పెట్రోల్ వాడుతుంది. అందుకే వారానికి ఒకసారి గాలిలో ప్రెజర్ చెక్ చేయండి. వీలైతే నైట్రోజన్ గాలి నింపండి, బండి తేలిగ్గా వెళ్తుంది.
చైన్ లూబ్ - స్మూత్ డ్రైవింగ్
మీ బైక్ చైన్ పొడిగా (Dry) అయిపోతే అది ఇంజిన్పై భారం పెంచుతుంది. అందుకే ముఖ్యంగా పాత బండి అయితే, ప్రతి 500 కి.మీ.లకు ఒకసారి సరైన చైన్ లూబ్ వాడండి. చైన్ లూజ్గా లేకుండా టైట్గా ఉందో లేదో మెకానిక్తో చెక్ చేయించండి. చైన్ ను సరిగ్గా మెయింటెయిన్ చేయడం కూడా బైక్ మైలేజ్ పెంచుతుంది.
అనవసరమైనప్పుడే "యాక్సిలరేటర్" వాడండి
నాణ్యమైన ఆయిల్... సరైన సమయంలో వేయండి
పాత బండి కదా అని నాసిరకం ఆయిల్ వాడొద్దు. ఇంజిన్ ఆయిల్ నల్లగా మారితే, అది ఇంజిన్ను వేడి చేసి ఎక్కువ పెట్రోల్ తాగేలా చేస్తుంది. మంచి క్వాలిటీ సెమీ-సింథటిక్ లేదా మినరల్ ఆయిల్ వాడితే ఇంజిన్ లైఫ్, మైలేజ్ రెండూ పెరుగుతాయి. మంచి ఇంజన్ ఆయిల్ మంచి మైలేజ్ ను ఇస్తుంది.