Second Hand Car: సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేముందు ఇవి తెలుసుకోకపోతే మోసపోవడం పక్కా
Second Hand Car: సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేముందు ఓడో మీటర్లో మార్పులు చేశారా లేదా అనేది కచ్చితంగా చెక్ చేయాలి. కారు సర్వీస్ హిస్టరీ, టైర్లు ఎలా ఉన్నాయి, స్టీరింగ్ ఇవన్నీ చూడాలి. అయితే ఈ చిన్న జాగ్రత్తలతో పెద్ద మోసం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
కారు కండిషన్ చెక్ చేయాలి
సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేముందు ఓడో మీటర్లో మార్పులు చేశారా లేదా అనేది కచ్చితంగా చెక్ చేయాలి. కారు సర్వీస్ హిస్టరీ, టైర్లు ఎలా ఉన్నాయి, స్టీరింగ్ ఇవన్నీ చూడాలి. పెడల్స్ వంటివి ఎక్కువగా అరిగిపోయి ఉంటే, ఓడోమీటర్ రీడింగ్ తక్కువగా ఉన్నా, కారు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించిందని అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఈ చిన్న జాగ్రత్తలతో పెద్ద మోసం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.సీట్లు, స్టీరింగ్ వీల్,
సర్వీస్ రికార్డ్ పరిశీలించాలి
సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనుగోలు చేసే వారు ఓడోమీటర్ రీడింగ్ను మాత్రమే నమ్మొద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సర్వీస్ సెంటర్ రికార్డుల్లోని కిలోమీటర్లు, ఓడోమీటర్ రీడింగ్ కుదరకపోతే మోసం జరిగి ఉండొచ్చు. అలాగే తక్కువ రీడింగ్ ఉన్నా టైర్లు ఎక్కువగా అరిగి ఉంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయాలి
సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనుగోలు ముందు తప్పనిసరిగా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయాలని ఆటో నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంజిన్ పనితీరు, గేర్ మార్పులు, సస్పెన్షన్ను పరిశీలించడం ద్వారా వాహనం అసలు పరిస్థితి తెలుస్తుంది. అలాగే సర్వీస్, ఇన్సూరెన్స్ పత్రాల్లోని తేదీలు, కిలోమీటర్ వివరాలను సరిపోల్చి చూస్తే ఓడోమీటర్ ట్యాంపరింగ్ను గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది.