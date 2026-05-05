Maruti Ignis : రూ. 5 లక్షల్లోనే సూపర్ కారు.. ఈ నెలలో ఏకంగా రూ.57,500 డిస్కౌంట్
Maruti Suzuki Ignis : కేవలం రూ.5 లక్షలకే హ్యుందాయ్ i10, i20, మారుతి స్విప్ట్ వంటి కార్లకు పోటీనిచ్చే సూపర్ కారు వస్తే… అందులోనూ రూ.50-60 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తే..?
మారుతి ఇగ్నిస్ పై భారీ డిస్కౌంట్
మారుతి సుజుకి ఓ కారుపై భారీ డిస్కౌండ్ ప్రకటించింది... ఈ మే నెలలో ఈ అద్భుత ఆఫర్ ప్రకటించింది. కారు ధర రూ. 5.35 కాగా ఇందులో డిస్కౌంట్ రూ.57,500 వరకు ఉండనుంది. ఇంతకూ ఈ కారు ఏది.. దీని డిజైన్, ఫీచర్లు, సేఫ్టీ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ ఇగ్నిస్ ఉత్పత్తిని ఇండియాలో ఆపేసింది. అయితే ఈ కారు కొనాలని భావిస్తున్నవారు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు... చెప్పాలంటే ఆనందించాలి. ఎందుకంటే మిగిలిపోయిన స్టాక్పై కంపెనీ బంపర్ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది... ఈ నెలలో (మే, 2026) లో కొనాలనుకునేవారికి అద్భుత అవకాశం. ఈ టైమ్లో ఇగ్నిస్ కొంటే కస్టమర్లు రూ. 57,500 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్లో రూ. 40,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది. పూర్తి వివరాల కోసం దగ్గర్లోని డీలర్ను సంప్రదించవచ్చు. ఈ ఇగ్నిస్ ఫీచర్లు, ఇంజిన్, ధర వంటి వివరాలు చూద్దాం.
మారుతి సుజుకి డిజైన్
ఈ కారు డిజైన్ చాలా డిఫరెంట్గా, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. బాక్సీ లుక్, ఎత్తైన వీల్ ఆర్చ్లు, 180 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ దీని ప్రత్యేకత. ముందువైపు క్రోమ్ గ్రిల్, డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (DRLs)తో కూడిన LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్ దీనికి ప్రీమియం లుక్ ఇస్తాయి.
మారుతి ఇగ్నిస్ ఫీచర్లు
కారులోపల ఇంటీరియర్ చాలా కలర్ఫుల్గా, మనకు నచ్చినట్టు మార్చుకునేలా ఉంటుంది. 7-అంగుళాల 'స్మార్ట్ప్లే స్టూడియో' టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా, ఇంకా చాలా మోడ్రన్ ఫీచర్లు కూడా ఈ కారులో ఉన్నాయి.
మారుతి ఇగ్నిస్ సేఫ్టీ
సేఫ్టీ విషయంలో ఇగ్నిస్ను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేశారు. డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, EBDతో కూడిన ABS, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్ వంటివి స్టాండర్డ్గా వస్తాయి. అయితే గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్లో దీనికి 1-స్టార్ రేటింగ్ మాత్రమే వచ్చింది. లేటెస్ట్ మోడల్లో హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ ఫీచర్ను కూడా చేర్చారు. ఇది ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో, ఘాట్ రోడ్లలో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
మారుతి ఇగ్నిస్ ఇంజిన్, ధర
ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, మారుతి నమ్మకమైన 1.2-లీటర్ K-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఇందులో ఉపయోగించారు. ఇది 82 bhp పవర్ను, 113 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్, AMT గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఈ కారు లీటర్కు సుమారు 20.89 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుంది.
ఇండియాలో మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 5.35 లక్షల నుంచి రూ. 8.30 లక్షల మధ్య ఉంది. తాజాగా కంపెనీ అందిస్తున్న డిస్కౌంట్ తో ఈ కారు మరింత తక్కువ ధరకు రానుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం... ఇగ్నిస్ కారును కొనాలనుకుంటే ఇదే మంచి సమయం.
గమనిక:
పైన చెప్పిన డిస్కౌంట్లు వివిధ ప్లాట్ఫామ్ల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ఇచ్చాం. ఈ ఆఫర్లు రాష్ట్రం, నగరం, డీలర్షిప్, స్టాక్ లభ్యత, కారు రంగు, వేరియంట్ను బట్టి మారవచ్చు. అంటే మీ నగరంలో లేదా డీలర్షిప్ వద్ద ఈ డిస్కౌంట్ ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఉండొచ్చు. కాబట్టి కారు కొనే ముందు, కచ్చితమైన డిస్కౌంట్ వివరాల కోసం మీ దగ్గరలోని స్థానిక డీలర్ను సంప్రదించడం మంచిది.