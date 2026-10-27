రూ.6.90 లక్షలకే 28 కి.మీ మైలేజ్ కారు.. కేవలం ఆరు నెలల్లోనే లక్ష సేల్స్..!
మారుతి ఫ్రాంక్స్ ఎస్యూవీ సేల్స్లో దూసుకుపోతోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఆరు నెలల్లోనే 1.10 లక్షలకు పైగా అమ్ముడై బ్రెజ్జాను కూడా వెనక్కి నెట్టేసింది. ఈ కారు ధర, సీఎన్జీ మైలేజ్, ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, సేఫ్టీ ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే ఎస్యూవీ
ఇండియాలో కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలకు భలే క్రేజ్ ఉంది. ఈ సెగ్మెంట్ లో మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ అదరగొడుతోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఆరు నెలల్లో (2026 ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు) ఈ కారు ఏకంగా 1,10,135 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే టైమ్లో 76,805 యూనిట్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి… అంటే సేల్స్ ఏకంగా 43.4% పెరిగాయన్నమాట.
ఇదే సమయంలో మారుతి బ్రెజ్జా 80,516 యూనిట్లు, జిమ్నీ 3,221 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ లెక్కల ప్రకారం మారుతి కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీల్లో ఫ్రాంక్స్ టాప్ ప్లేస్లో ఉంది. తక్కువ ధర, బెస్ట్ మైలేజ్, డిజైన్, ఫీచర్లే ఈ కారు సక్సెస్కు కారణం.
ఎర్టిగా సేల్స్కు చాలా దగ్గరగా..
మారుతి ఫ్రాంక్స్ సేల్స్.. పాపులర్ 7-సీటర్ కారు ఎర్టిగాకు చాలా దగ్గరగా వచ్చేశాయి. ఈ ఆరు నెలల కాలంలో ఎర్టిగా 1,12,557 యూనిట్లు అమ్ముడైంది. ఫ్రాంక్స్, ఎర్టిగా మధ్య కేవలం 2,422 యూనిట్ల తేడా మాత్రమే ఉంది.
అయితే ఈ రెండు కార్లు వేర్వేరు అవసరాల కోసం డిజైన్ చేశారు. ఫ్రాంక్స్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ కాగా, ఎర్టిగా పెద్ద కుటుంబాలకు సరిపోయే మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ (MPV). కాబట్టి కేవలం సేల్స్ చూసి ఏ కారు బెస్ట్ అని డిసైడ్ అవ్వలేం. మన ఫ్యామిలీ సైజ్, బడ్జెట్, మైలేజ్ అవసరాలను బట్టి కారును ఎంచుకోవాలి. సిటీలో తిరిగేవాళ్లకు ఫ్రాంక్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. పెద్ద ఫ్యామిలీ అయితే ఎర్టిగా తీసుకోవచ్చు.
28.51 కి.మీ మైలేజ్ ఇచ్చే సీఎన్జీ వేరియంట్
కారు కొనేటప్పుడు ధరతో పాటు రోజువారీ ఇంధన ఖర్చు కూడా చూసుకోవాలి. అందుకే ఫ్రాంక్స్ కారును పెట్రోల్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లలో తీసుకొచ్చారు. కంపెనీ చెబుతున్న దాని ప్రకారం.. సీఎన్జీ వేరియంట్ కిలోకు గరిష్ఠంగా 28.51 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుంది. అయితే ఇది టెస్టింగ్ కండిషన్స్లో వచ్చిన మైలేజ్. రోడ్డుపై ట్రాఫిక్, టైర్లలో గాలి, కారులో ఉన్న బరువును బట్టి మైలేజ్ కొద్దిగా మారొచ్చు.
ఫ్రాంక్స్లో 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో తిరగాలనుకునే వాళ్లు సీఎన్జీ తీసుకోవచ్చు. పవర్ ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలనుకుంటే టర్బో పెట్రోల్ బెస్ట్. అయితే మీ ఏరియాలో సీఎన్జీ బంకులు ఉన్నాయో లేదో చూసుకుని నిర్ణయం తీసుకోండి.
రూ.6.90 లక్షల ప్రారంభ ధర
మారుతి ఫ్రాంక్స్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.6.90 లక్షల నుంచి రూ.12.03 లక్షల వరకు ఉంది. మనం ఎంచుకునే వేరియంట్, ఇంజిన్, ఫీచర్లను బట్టి ధర మారుతుంది. ఇవి కేవలం ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు మాత్రమే. దీనికి రోడ్ ట్యాక్స్, ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు కలిపితే ఆన్-రోడ్ ధర పెరుగుతుంది. అందుకే కారు కొనేముందు దగ్గర్లోని షోరూమ్కు వెళ్లి కచ్చితమైన ధర తెలుసుకోవడం మంచిది. బేస్ వేరియంట్ తీసుకోవాలా లేక టాప్ ఎండ్ మోడల్ తీసుకోవాలా అనేది మీ బడ్జెట్ను బట్టి డిసైడ్ చేసుకోండి. లోన్ తీసుకునేవాళ్లు ఈఎంఐతో పాటు డౌన్ పేమెంట్, వడ్డీ, ఇన్సూరెన్స్ ఖర్చులను కూడా లెక్కేసుకోవాలి. అనవసరమైన ఫీచర్ల కోసం ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకండి.
సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయి?
ఇప్పుడు కారు కొనేవాళ్లు లుక్స్, మైలేజ్తో పాటు సేఫ్టీకి కూడా పెద్ద పీట వేస్తున్నారు. ఫ్రాంక్స్ కారులో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్స్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ఏబీఎస్ (ABS), ఈబీడీ (EBD) లాంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కొన్ని వేరియంట్లలో ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC) కూడా ఇస్తున్నారు. అయితే ఈ ఫీచర్లు అన్ని వేరియంట్లలో ఉన్నాయో లేదో కొనేముందు చెక్ చేసుకోండి.
కేవలం ఎయిర్బ్యాగ్స్ ఉంటేనే కారు సేఫ్ అని చెప్పలేం. క్రాష్ టెస్ట్ రేటింగ్స్, చైల్డ్ సేఫ్టీ, కారు బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా ముఖ్యమే. ఓవరాల్గా చూస్తే ఫ్రాంక్స్ సేల్స్ దాని క్రేజ్ను చెబుతున్నాయి. కానీ మీకు ఏ కారు సెట్ అవుతుందో తెలియాలంటే.. ధర, మైలేజ్, స్పేస్, సేఫ్టీ, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులను బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోండి.