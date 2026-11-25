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- Car Battery Dead: కారు బ్యాటరీ డెడ్ అయిందా? మెకానిక్ వద్దకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా రీఛార్జ్ చేసుకోండి
Car Battery Dead: కారు బ్యాటరీ డెడ్ అయిందా? మెకానిక్ వద్దకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా రీఛార్జ్ చేసుకోండి
Car Battery Dead: కారు 12V బ్యాటరీ పూర్తిగా డెడ్ అయితే, వెంటనే కొత్తది కొనాల్సిన అవసరం లేదు. సరైన ఆటోమేటిక్ స్మార్ట్ ఛార్జర్తో ఇంట్లోనే సురక్షితంగా దాన్ని రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
కారు బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడం ఎలా
మీ కారు బ్యాటరీ పూర్తిగా డెడ్ అయితే, వెంటనే కొత్తది కొనాల్సిన అవసరం లేదు. సరైన ఆటోమేటిక్ బ్యాటరీ ఛార్జర్, తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే, మీ 12V బ్యాటరీని ఇంట్లోనే తిరిగి పని చేసేలా చేయొచ్చు. హెడ్లైట్లు లేదా ఇంటీరియర్ లైట్లను ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోవడం, కారును చాలా రోజులు వాడకుండా ఉంచడం, తక్కువ దూరం మాత్రమే ప్రయాణించడం లేదా బ్యాటరీ పాతబడిపోవడం వల్ల ఇలా బ్యాటరీ డెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
సరైన ఛార్జర్ని ఎంచుకోవడం
చాలా పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లు 12V బ్యాటరీలను వాడతాయి. కానీ రెగ్యులర్ లీడ్-యాసిడ్, ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్లడెడ్ బ్యాటరీ (EFB), అబ్సార్బెంట్ గ్లాస్ మ్యాట్ (AGM) వంటి రకాలను బట్టి ఛార్జింగ్ అవసరాలు మారుతాయి. మీ కారు బ్యాటరీ లేబుల్, ఓనర్స్ మాన్యువల్ చూసి, దానికి సరిపోయే 12V ఆటోమేటిక్ స్మార్ట్ ఛార్జర్ని ఎంచుకోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కారు బ్యాటరీని నేరుగా ఇంటి ఇన్వర్టర్కు కలిపి ఛార్జ్ చేయకూడదు.
ఛార్జ్ చేసే ముందు బ్యాటరీని తనిఖీ చేయండి
కారును చదునైన ప్రదేశంలో పార్క్ చేసి, ఇగ్నిషన్ ఆపి కీని బయటకు తీయాలి. అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఆపివేసిన తర్వాత బానెట్ తెరవాలి. బ్యాటరీలో పగుళ్లు, వాపులు, లీకేజీలు లేదా విపరీతమైన వేడి ఉందేమో చెక్ చేయండి. దెబ్బతిన్న లేదా వేడిగా ఉన్న బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయకూడదు. సేఫ్టీ గ్లౌజులు, కళ్లజోడు ధరించి, గాలిబాగా ఆడే ప్రదేశంలో, నిప్పురవ్వలకు దూరంగా దీన్ని ఛార్జ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఛార్జింగ్ సమయంలో వెలువడే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వల్ల పేలుడు ప్రమాదం ఉంది.
ఛార్జర్ను సరిగ్గా కనెక్ట్ చేయడం
కారులోంచి బ్యాటరీని తీసి ఛార్జ్ చేయాలా లేదా కారులో ఉన్నప్పుడే చేయొచ్చా అనేది ముందుగా కంపెనీ మాన్యువల్లో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ బ్యాటరీని తీయాల్సి వస్తే, ముందుగా నెగెటివ్ టెర్మినల్ను, ఆ తర్వాత పాజిటివ్ టెర్మినల్ను డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. ఛార్జర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, ఎరుపు (పాజిటివ్) క్లాంప్ను పాజిటివ్ టెర్మినల్కు, నలుపు (నెగెటివ్) క్లాంప్ను నెగెటివ్ టెర్మినల్కు కలపాలి. క్లాంప్లు ఒకదానికొకటి తాకకుండా చూసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, 2026 కియా సెల్టోస్ (Kia Seltos) మాన్యువల్ ప్రకారం, AGM బ్యాటరీల కోసం ప్రత్యేక ఆటోమేటిక్ ఛార్జర్ని మాత్రమే వాడాలి; ఇది ఆ కారుకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
పూర్తిగా ఛార్జ్ కానివ్వండి
ఆటోమేటిక్ ఛార్జర్ తన సైకిల్ను పూర్తి చేసే వరకు వేచి ఉండాలి; పూర్తిగా డెడ్ అయిన బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవ్వడానికి చాలా గంటలు పట్టొచ్చు. ఛార్జింగ్ సమయంలో బ్యాటరీ వేడెక్కుతోందా లేదా లీక్ అవుతోందా అని గమనిస్తూ ఉండండి. ఛార్జింగ్ పూర్తయ్యాక, మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ప్లగ్ తీశాకే క్లాంప్లను తొలగించాలి.
ఛార్జ్ నిలుస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి
బ్యాటరీని తిరిగి బిగించేటప్పుడు ముందుగా పాజిటివ్ టెర్మినల్ను, చివరగా నెగెటివ్ టెర్మినల్ను కలపాలి. ఫుల్ ఛార్జ్ అయిన 12V బ్యాటరీ సుమారు 12.6V నుంచి 12.8V వరకు చూపిస్తుంది. అయినా సరే, బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి 'లోడ్ టెస్ట్' చేయడం మంచిది.
ఛార్జర్ లేకుండా స్టార్ట్ చేయొచ్చా?
జంప్-స్టార్టర్ లేదా వేరొక కారు 12V బ్యాటరీ సాయంతో కారును స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కానీ దీనివల్ల బ్యాటరీ పూర్తిగా ఛార్జ్ అవ్వదు. ఉదాహరణకు, 2026 కియా సెల్టోస్ మాన్యువల్ ప్రకారం కనీసం 60 నిమిషాల పాటు కారును నడపడం లేదా ఐడిలింగ్లో ఉంచడం చేయాలి. అయితే, ఇది అన్ని కార్లకూ ఒకేలా ఉండదు.
ఒకవేళ బ్యాటరీ తరచుగా డెడ్ అవుతుంటే, కేవలం బ్యాటరీని మాత్రమే కాకుండా ఆల్టర్నేటర్, కారు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ను చెక్ చేయించడం ద్వారా అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవచ్చు.