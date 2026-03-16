Honda Shine : మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్ మెచ్చిన స్టైలిష్ బైక్.. కేవలం రూ.80 వేలకే మీసొంతం
రోజూ ఆఫీసులకు, వివిధ పనులకు వెళ్లేవారికి హోండా షైన్ 125 బైక్ ఒక మంచి ఎంపిక. ఇది 55 kmpl మైలేజ్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్, స్మూత్ ఇంజిన్ పెర్ఫార్మెన్స్కు పెట్టింది పేరు. దీని ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
తక్కువ ధరకే హోండా బైక్..
పట్టణాల్లోనే కాదు పల్లెల్లో కూడా చాలామంది రోజూ ఆఫీస్ లేదా ఇతర పనులకు వెళుతుంటారు… వీరికి బైక్ తప్పనిసరి. ఇలాంటివారికి హోండా షైన్ 125 చాలాకాలంగా బెస్ట్ ఆప్షన్గా ఉంది. సులభమైన రైడింగ్, మంచి మైలేజ్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చుల వల్ల ఈ బైక్ మధ్యతరగతి ప్రజల్లో బాగా పాపులర్ అయింది. దీని డిజైన్, స్మూత్ ఇంజిన్ పనితీరు వల్ల రోజువారీ ప్రయాణాలకు చాలా సౌకర్యవంతమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది.
హోండా షైన్ ఇంజిన్ పనితీరు...
ఈ హోండా షైన్ బైక్లో 123.94cc ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ PGM-FI ఇంజిన్ను అమర్చారు. BS6 నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండే ఈ ఇంజిన్ సుమారు 10.59 bhp శక్తిని, 11 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో రావడం వల్ల నగర ప్రయాణాల్లో స్మూత్ రైడింగ్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ బైక్ గరిష్ఠంగా గంటకు 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకోగలదని చెబుతున్నారు.
హోండా షైన్ మైలేజ్, ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ
మైలేజ్ విషయంలో హోండా షైన్ 125కు మంచి పేరుంది. ARAI డేటా ప్రకారం… ఈ బైక్ ఒక లీటర్ పెట్రోల్ తో సుమారు 55 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వెళ్లగలదు. ఇందులో 10.5 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్నందున, ఒకసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
కొత్త ఫీచర్లు, భద్రత
హోండా షైన్ 125 బైక్లో చాలా ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ద్వారా రియల్ టైమ్ మైలేజ్, డిస్టెన్స్-టు-ఎంప్టీ, సర్వీస్ రిమైండర్ వంటి సమాచారాన్ని చూడవచ్చు. అదనంగా 15W USB-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇవ్వడంతో ప్రయాణంలో మొబైల్ను సులభంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. భద్రత కోసం CBS బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, సైడ్-స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్, 240mm ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
హోండా షైన్ ధర, వేరియంట్స్
భారత్లో హోండా షైన్ 125 రెండు ప్రధాన వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. డ్రమ్ బ్రేక్ మోడల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.80,852. అదే సమయంలో డిస్క్ బ్రేక్ మోడల్ ధర సుమారు రూ.85,211 వరకు ఉంటుంది. ఆర్టీఓ, ఇన్సూరెన్స్ వంటి ఛార్జీలను కలుపుకుంటే ఆన్రోడ్ ధర రూ.94,000 నుండి రూ.99,000 వరకు వెళ్లవచ్చు. 125cc విభాగంలో ఇది హీరో స్ప్లెండర్, టీవీఎస్ రైడర్ 125 వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది.