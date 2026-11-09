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- Cheapest ADAS Cars : 24.77 కి.మీ మైలేజ్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్.. బడ్జెట్ + భద్రతలో అదరగొడుతున్న కార్లు ఇవే
Cheapest ADAS Cars : 24.77 కి.మీ మైలేజ్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్.. బడ్జెట్ + భద్రతలో అదరగొడుతున్న కార్లు ఇవే
ప్రమాదాలను నివారించడంలో సహాయపడే ఏడీఏఎస్ (ADAS) టెక్నాలజీ కలిగిన కార్లకి ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్లో లభించే ఈ కార్లు ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కార్లలో ADAS టెక్నాలజీ అంటే ఏమిటి?
కొత్త కారు కొనేవాళ్లు ఇప్పుడు ధర, మైలేజ్తో పాటు భద్రతకు కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డ్రైవర్కు సహాయపడే అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS) ఉన్న కార్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ముందు వెళ్లే వాహనాన్ని ఢీకొట్టే ప్రమాదం ఉన్నప్పుడు హెచ్చరించడం, లేన్ మారినప్పుడు అలర్ట్ చేయడం, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉంటాయి. మన దేశంలో తక్కువ ధరలో ఈ టెక్నాలజీతో వచ్చే కార్లలో హోండా అమేజ్, మారుతి సుజుకి బాలెనో ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. ఈ రెండు మోడళ్ల టాప్ ఎండ్ వేరియంట్లలో మాత్రమే ADAS ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది.
హోండా అమేజ్ (Honda Amaze)
మూడో తరం హోండా అమేజ్ కారు టాప్ ఎండ్ జెడ్ఎక్స్ (ZX) వేరియంట్లో లెవల్ 2 ADAS ఫీచర్ ఇచ్చారు. దీని మాన్యువల్ గేర్ మోడల్ ధర రూ.9.39 లక్షలు, సీవీటీ ఆటోమేటిక్ మోడల్ ధర రూ.10 లక్షలుగా కంపెనీ ప్రకటించింది.
హోండా అమేజ్ లో 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 90 హార్స్పవర్ శక్తిని ఇస్తుంది. మాన్యువల్ గేర్ మోడల్ లీటరుకు 18.65 కి.మీ, సీవీటీ మోడల్ 19.46 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని సంస్థ పేర్కొంది. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, 416 లీటర్ల బూట్ స్పేస్, 8 అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
మారుతి బాలెనో (Maruti Baleno)
మారుతి సుజుకి బాలెనో ఆల్ఫా (O) టాప్ ఎండ్ మోడల్లో లెవల్ 2 ADAS టెక్నాలజీ ఉంటుంది. అక్టోబర్ 2026 ధరల ప్రకారం… దీని మాన్యువల్ గేర్ మోడల్ ధర రూ.9.50 లక్షలు కాగా ఏఎంటీ ఆటోమేటిక్ మోడల్ ధర రూ.9.99 లక్షలుగా ఉంది.
ఈ మారుతి బాలెనోలో కూడా 1.2 లీటర్, మూడు సిలిండర్ల పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 82 హార్స్పవర్, 112 న్యూటన్ మీటర్ల టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మాన్యువల్ గేర్ మోడల్ లీటరుకు 23.80 కి.మీ, ఏఎంటీ మోడల్ 24.77 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తాయని అంచనా. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
రెండు కార్లలో భద్రతా టెక్నాలజీ
హోండా అమేజ్లో ప్రమాదాన్ని నివారించే ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, రోడ్ డిపార్చర్ మిటిగేషన్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మారుతి బాలెనోలో ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, హైబీమ్ కంట్రోల్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఇచ్చారు. ఈ ఫీచర్లు నిర్దిష్ట టాప్ ఎండ్ మోడళ్లలో మాత్రమే లభిస్తాయి కాబట్టి బుక్ చేసుకునే ముందే మీరు ఎంచుకున్న మోడల్ ఫీచర్లను చెక్ చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఏడీఏఎస్ (ADAS) ఫీచర్లు డ్రైవర్కు సహాయపడేవి మాత్రమే, డ్రైవర్ అప్రమత్తతకు ఇవి ప్రత్యామ్నాయం కాదు.
కారు కొనేవారు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
ఈ రెండు కార్లలో ధర, మైలేజ్, బాడీ స్టైల్, డ్రైవింగ్ అనుభవం పరంగా తేడాలు ఉన్నాయి. అమేజ్ చిన్న కుటుంబాలకు సరిపోయే సెడాన్ కారు కాగా, బాలెనో హ్యాచ్బ్యాక్ కారు. మీకు మైలేజ్ ముఖ్యమైతే బాలెనో బెస్ట్ ఆప్షన్. సెడాన్ డిజైన్, హోండా సెన్సింగ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు కావాలనుకుంటే అమేజ్ తీసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ ఇచ్చినవి కేవలం ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు మాత్రమే. నగరం, ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు, ఇతర ఖర్చులను బట్టి కార్ల ఫైనల్ ధర మారుతుంది. అందుకే కారు కొనేముందు డీలర్షిప్ దగ్గర ప్రస్తుత ధర, మోడల్ ఫీచర్లను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.