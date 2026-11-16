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- Best Electric Scooters: ఒక్క ఛార్జింగ్తో 320 కి.మీ. మైలేజ్.. బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇవిగో!
Best Electric Scooters: ఒక్క ఛార్జింగ్తో 320 కి.మీ. మైలేజ్.. బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇవిగో!
Best Electric Scooters: పెట్రోల్ ఖర్చులకు చెక్ పెట్టాలనుకునేవారికి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు బెస్ట్ ఆప్షన్. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొన్ని ఈవీ స్కూటర్లు సింగిల్ ఛార్జింగ్తో ఏకంగా 320 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ ఇస్తున్నాయి. ఆ స్కూటర్ల వివరాలు తెలుసుకుందాం.
అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఉపయోగపడే కొన్ని బెస్ట్ ఆప్షన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎక్కువ రేంజ్, తక్కువ ఛార్జింగ్ ఖర్చు, ఆకట్టుకునే లుక్స్తో పలు కంపెనీలు సరికొత్త ఈవీ స్కూటర్లను తీసుకొస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే ఏకంగా 320 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే మోడళ్లు కూడా ఉన్నాయి. మరి అలాంటి బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఏవో తెలుసుకుందామా…
ఓలా S1 ప్రో ప్లస్ జెన్ 3 (Ola S1 Pro+ Gen 3)
ఇండియాలో అత్యధిక మైలేజ్, సూపర్ స్పీడ్ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్గా ఓలా S1 ప్రో ప్లస్ జెన్ 3 ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది.
మైలేజ్ & బ్యాటరీ: దీంట్లో ఉన్న పెద్ద 5.2 kWh బ్యాటరీతో, ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 320 కి.మీ వరకు మైలేజీ వస్తుందని సర్టిఫై చేశారు.
స్పీడ్ & పవర్: దీని 13 kW మోటార్ కేవలం 2.1 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 40 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. గంటకు గరిష్ఠంగా 130 కి.మీల వేగంతో దూసుకెళ్లగలదు.
ఫీచర్లు & ధర: ఇందులో 7-అంగుళాల టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, సీటు కింద 34 లీటర్ల పెద్ద బూట్ స్పేస్ ఉన్నాయి. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 1.80 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది.
సింపుల్ వన్ జెన్ 2 (Simple One Gen 2)
ఎక్కువ మైలేజీ, స్పోర్టీ పికప్, సరసమైన ధర కలగలిపిన బెస్ట్ ఆప్షన్ సింపుల్ వన్ జెన్ 2.
మైలేజ్ & బ్యాటరీ: దీని 5 kWh బ్యాటరీ మోడల్ ఒక ఫుల్ ఛార్జ్పై 265 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తే, 4.5 kWh చిన్న బ్యాటరీ మోడల్ 236 కి.మీ మైలేజీ ఇస్తుంది.
స్పీడ్ & పవర్: 8.8 kW పవర్తో ఈ స్కూటర్ 2.55 సెకన్లలో 40 కి.మీ వేగాన్ని చేరుకుంటుంది. గంటకు గరిష్ఠంగా 115 కి.మీ వేగంతో వెళ్లగలదు.
ఫీచర్లు & ధర: మెరుగైన సస్పెన్షన్, మోడ్రన్ డిజైన్ ఉన్న ఈ స్కూటర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర దాదాపు రూ. 1.40 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్టీ (TVS iQube ST 5.3 kWh)
కుటుంబంతో కలిసి సురక్షితంగా, కంఫర్ట్గా లాంగ్ డ్రైవ్ చేయాలనుకునే వారికి టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్టీ బెస్ట్ ఛాయిస్.
మైలేజ్ & బ్యాటరీ: ఇందులో ఉన్న 5.3 kWh పెద్ద బ్యాటరీ ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 212 కి.మీల వరకు మైలేజీ ఇస్తుంది. బ్యాటరీని 10 నుంచి 80% ఛార్జ్ చేయడానికి సుమారు 4 గంటల సమయం పడుతుంది.
స్పీడ్ & పవర్: 4.4 kW మోటార్తో ఈ స్కూటర్ గంటకు 82 కి.మీల టాప్ స్పీడ్తో ప్రశాంతంగా, సురక్షితంగా ప్రయాణిస్తుంది.
ఫీచర్లు: విశాలమైన సీటు, 7-అంగుళాల టీఎఫ్టీ టచ్ స్క్రీన్, నావిగేషన్, రివర్స్, ఫార్వర్డ్ పార్కింగ్ అసిస్ట్తో పాటు సీటు కింద 32 లీటర్ల పెద్ద స్పేస్ ఉంటుంది. దీని ధర రూ.1,48,000.
ఎవరికి ఏది బెస్ట్?
ఓలా S1 ప్రో ప్లస్ జెన్ 3: ఎక్కువ మైలేజీ (320 కి.మీ), సూపర్ బైక్ లాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ కావాలనుకునే వారు దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
సింపుల్ వన్ జెన్ 2: కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి స్పీడ్, 265 కి.మీల లాంగ్ రేంజ్ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్.
టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్టీ 5.3 kWh: ఎక్కువ స్పీడ్ వద్దు, ఫ్యామిలీతో కంఫర్ట్గా వెళ్లాలి, నమ్మకమైన సర్వీస్ ఉండాలి అనుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎంపిక.