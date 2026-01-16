- Home
- Astrology
- Zodiac sign: శని సంచారంలో కీలక మార్పు.. జనవరి 20 నుంచి ఈ రాశి వారికి డబ్బుల సమస్య పరార్
Zodiac sign: శని సంచారంలో కీలక మార్పు.. జనవరి 20 నుంచి ఈ రాశి వారికి డబ్బుల సమస్య పరార్
Zodiac sign: గ్రహాల సంచారం మనుషులపై ప్రభావం చూపిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. తాజాగా శని దేవుడు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం ప్రత్యేకంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ మార్పు కారణంగా జనవరి 20 నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి.
శని ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోకి రావడం ఎందుకు ప్రత్యేకం?
ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం ఆధ్యాత్మికత, స్థిరత్వం, కర్మ ఫలితాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. శని కర్మలను బట్టి ఫలితాలు ఇచ్చే గ్రహం కావడంతో ఈ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం కీలకంగా మారింది. గతంలో ఎదురైన కష్టాలకు పరిష్కార మార్గాలు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విషయాల్లో స్పష్టత రావచ్చు.
ఈ శని సంచారంతో లాభపడే రాశులు
ఈ మార్పు ప్రభావంతో మూడు రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితం, మానసిక స్థితి ఇలా అనేక అంశాల్లో సానుకూల మార్పులు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ రాశుల గురించి వివరంగా చూద్దాం.
మిథున రాశి వారికి కెరీర్ పురోగతి
మిథున రాశి వారికి ఈ శని సంచారం అనుకూలంగా మారుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. పదోన్నతులు లేదా బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి పుణ్యక్షేత్ర దర్శనానికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. సంతాన విషయాల్లో శుభవార్త వినే సూచనలు ఉన్నాయి. భూమి లేదా ఇల్లు కొనాలనుకునే వారికి మంచి సమయం.
కర్కాటక రాశి వారికి అదృష్టం
కర్కాటక రాశి వారికి శని సంచారం అదృష్టాన్ని బలపరుస్తుంది. చాలా రోజులుగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ముందుకు సాగుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా దూర ప్రయాణాల అవకాశాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో ఉన్న విభేదాలు తగ్గుతాయి. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. భూమి, ఇల్లు సంబంధించిన లాభాలు అందుతాయి. వాహనం కొనాలనే ఆలోచన నెరవేరే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆకస్మికంగా ధనలాభం కలగవచ్చు.
మకర రాశి వారికి ఆర్థిక బలం
మకర రాశి వారికి శని ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటాడు. ఈ సమయంలో ధైర్యం పెరుగుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం బలపడుతుంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. డబ్బు సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మద్ధతు లభిస్తుంది. వివాహ జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. పలువురు పండితులు తెలిపిన విషయాలు ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.