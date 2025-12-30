Zodiac sign: శని, గురుల ప్రత్యేక కలయిక.. 2026లో ఈ 3 రాశుల వారి జీవితం మారినట్లే
Zodiac sign: గతంలో ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవ్వాలి, కొత్త ప్రారంభాలు విజయవంతంగా సాగాలని ప్రతీ ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో 2026లో ఏర్పడబోయే శని–గురు గ్రహాల ప్రత్యేక సంయోగం కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో కీలక మార్పులు తీసుకురానుంది.
గ్రహాల స్థితి ఏం చెబుతోంది?
2026లో బృహస్పతి సింహరాశిలో, శని మీనరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ రెండు గ్రహాలు తమ తమ స్థానాల్లో ఉండటం వల్ల కొన్ని రాశులకు అనుకూల యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా శని ప్రభావం తగ్గుతూ, గురు అనుగ్రహం పెరగడం వల్ల కష్టకాలం ముగిసి శుభకాలం ప్రారంభమవుతుందని జ్యోతిష్యులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సంయోగం జీవితం పట్ల కొత్త దృక్పథాన్ని తీసుకొస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: నిలిచిపోయిన పనుల్లో వేగం
కర్కాటక రాశివారికి 2026 ఒక మలుపు తీసుకొచ్చే ఏడాదిగా మారనుంది. శని, గురు అనుకూల ప్రభావంతో గత కొంతకాలంగా అడ్డంకుల వల్ల ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి మొదలవుతాయి. మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఫలితాలను ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆలయ దర్శనాలు, ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యక్తిగత జీవితం విషయంలో సంతృప్తి పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి: కెరీర్లో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు
మిథున రాశివారికి ఈ గ్రహ సంయోగం మంచి అవకాశాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఆదాయం పెరగడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. అయితే పని ఒత్తిడి కొంచెం ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశముంది.
కుంభ రాశి: శుభఫలితాల ఆరంభం
కుంభ రాశివారికి ఇది శని సాడేసాత్ చివరి దశ. అందుకే శ్రమకు తగిన ఫలితం అందే సమయం ఇది. గతంలో చేసిన కృషి ఇప్పుడు ఫలితంగా మారుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. అయితే విజయం కోసం క్రమశిక్షణ, పట్టుదల తప్పనిసరి.
2026 ఎందుకు ప్రత్యేకం?
మార్పులకు, విజయాలకు అనుకూల సంవత్సరం. శని–గురు సంయోగం సాధారణంగా జీవితంలో స్థిరత్వం, జ్ఞానం, దీర్ఘకాల లాభాలను సూచిస్తుంది. 2026లో ఈ యోగం వల్ల కొన్ని రాశులవారు కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఈ ఏడాది కలిసొస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివరాలు, పలువురు పండితులు తెలిపిన అంశాల ఆధారంగా అందించడమైంది. ఇందులో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.