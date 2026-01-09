- Home
వారం రోజులు ఆగితే చాలు.. ఈ 4 రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు. రుచక మహా పురుష యోగం
Zodiac sign: కుజ గ్రహం మకర రాశిలో ఉచ్ఛస్థితిలో సంచరిస్తున్న కాలంలో ఏర్పడే ప్రత్యేక యోగం రుచక మహా పురుష యోగం. జనవరి 16 నుంచి ఫిబ్రవరి 23 వరకూ ఈ యోగ ప్రభావం నాలుగు రాశుల జీవితాల్లో స్పష్టమైన మార్పులు తీసుకొస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
రుచక మహా పురుష యోగం అంటే ఏంటి?
కుజుడు ఏ రాశికి లగ్నం, చతుర్థం, సప్తమం లేదా దశమ స్థానాల్లో ఉచ్ఛ స్థితిలో లేదా స్వక్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ స్థితి వ్యక్తిలో నాయకత్వ లక్షణాలు, ధైర్యం, నిర్ణయశక్తిని పెంచుతుంది. జీవితంలో సాధారణ స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి చేరే అవకాశాలు బలపడతాయి.
ఈసారి కుజ గ్రహం తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన మకరంలో సంచారం చేయడం వల్ల మేషం, కర్కాటకం, తుల, మకర రాశులకు రుచక మహా పురుష యోగం ఏర్పడింది. ఈ రాశుల వారికి ధనం, పదవి, గౌరవం లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
మేష రాశి ఫలితాలు
మేష రాశివారికి కుజుడు దశమ స్థానంలో బలంగా నిలుస్తున్నాడు. దీని ప్రభావంతో ఉద్యోగ రంగంలో అధికారం పెరుగుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు అందుతాయి. ఆదాయం అనేక మార్గాల్లో పెరుగుతుంది. విదేశీ అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం పట్ల ఉన్న సమస్యలు తగ్గే దిశగా మార్పులు వస్తాయి. రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి ఫలితాలు
ఈ రాశివారికి కుజుడు సప్తమ స్థానంలో ఉచ్ఛంగా ఉండటం వల్ల భాగస్వామ్య రంగంలో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సాధ్యమవుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే సూచనలు ఉన్నాయి. నిరుద్యోగులకు విదేశీ అవకాశాలు లభించే అవకాశం బలంగా ఉంది. ఆదాయం స్థిరంగా పెరుగుతుంది.
తుల రాశి వారు ఆర్థికంగా అనుకూలం
తుల రాశి వారికి గృహ సంబంధిత లాభాలు కనిపిస్తాయి. ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా ముగుస్తాయి. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. సాధారణ స్థితిలో ఉన్నవారు సైతం ఆర్థికంగా బలపడతారు.
మకర రాశి వారికి పేరు, ప్రతిష్ఠ
మకర రాశి వారికి ఈ యోగం అత్యంత శక్తిమంతంగా పనిచేస్తుంది. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత గుర్తింపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి విలువ పెరగడం, కుటుంబ ఆస్తి లభించడం వంటి సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తరిస్తాయి.