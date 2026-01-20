Zodiac sign: 12 ఏళ్ల తర్వాత గురు వక్ర గమనం.. ఈ 3 రాశుల వారికి సుడి మారడం ఖాయం
Zodiac sign: మనిషి వ్యక్తిత్వంపై గురు గ్రహ ప్రభావం స్పష్టంగా ఉంటుందని తెలిసిందే. ఈ గ్రహంలో వచ్చే మార్పులు జీవితంలో కీలక మలుపులకు కారణమవుతుందని పండితులు అంటారు. తాజాగా 12 ఏళ్ల తర్వాత ఇలాంటి ఓ కీలక మార్పు జరగనుంది.
12 ఏళ్ల తర్వాత గురు నివర్తి ప్రాముఖ్యత
బృహస్పతి గ్రహం ప్రతి రాశిపై దీర్ఘకాల ప్రభావం చూపే శక్తివంతమైన గ్రహం. సుమారు 12 ఏళ్ల తర్వాత గురు వక్ర గమనం నుంచి బయటపడటం విశేషంగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం బృహస్పతి మిథున రాశిలో సంచరిస్తూ వక్ర స్థితిలో ఉంది. మార్చి ప్రారంభం నుంచి నేరుగా గమనం ప్రారంభించనుంది. ఈ మార్పు కొద్ది రాశుల జీవితాల్లో కీలక మలుపులు తేవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గురు గమనంలో జరిగిన మార్పుల పూర్తి వివరాలు
వేద పంచాంగం ప్రకారం గత సంవత్సరం నవంబర్ 11న బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించింది. అక్కడ కొంతకాలం వక్ర స్థితిలో ప్రయాణించిన తర్వాత డిసెంబర్ 5న మిథున రాశిలోకి అడుగుపెట్టింది. అప్పటి నుంచి గురు వక్ర గమనంలోనే కొనసాగుతోంది. మార్చి 11, 2026న పూర్తిగా నివర్తి దశకు చేరనుంది. అయితే మార్చి ప్రారంభం నుంచే ప్రత్యక్ష సంచార ప్రభావం మొదలవుతుందని అంచనా.
వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక బలం
వృషభ రాశి వారికి గురు నివర్తి మంచి సంకేతాలు ఇస్తోంది. బృహస్పతి రెండో ఇంట్లో నేరుగా సంచరించనుంది. దీని ప్రభావంతో ఆదాయం స్థిరంగా పెరుగుతుంది. డబ్బు సమస్యల నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది. మాటలకు గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాల వార్తలు వినిపించవచ్చు. ఆరోగ్యం బలపడుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
సింహ రాశి వారికి ఆదాయం పెరిగే అవకాశం
సింహ రాశి వారికి గురు నివర్తి ప్రత్యేక లాభాలు ఇస్తుంది. బృహస్పతి 11వ ఇంట్లో సంచరిస్తుండటం వల్ల ఆదాయ వృద్ధి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపార ఒప్పందాలు అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయి. పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంచనాలకన్నా వేగంగా పెరగవచ్చు. స్నేహితుల సహకారం బలంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి వారికి మంచి కాలం
మీన రాశి వారికి గురు నివర్తి అనుకూల మార్పులు తీసుకొస్తుంది. నాల్గవ ఇంట్లో బృహస్పతి ప్రత్యక్ష సంచారం జరగడం వల్ల భౌతిక సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. కొత్త పని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. తల్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం లేదా సంబంధాలు బలపడటం కూడా సాధ్యం.