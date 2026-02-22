- Home
- ఈ వారం ఈ రాశి వారు జాగ్రత్త.. అనవసర గొడవలు జరిగే అవకాశం, మౌనంగా ఉండడమే మంచిది
ఈ వారం ఈ రాశి వారు జాగ్రత్త.. అనవసర గొడవలు జరిగే అవకాశం, మౌనంగా ఉండడమే మంచిది
Zodiac sign: ఫిబ్రవరి చివరి వారం కుంభరాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు అవకాశాలు కలిసొస్తే, మరోవైపు చిన్నచిన్న ఆటంకాలు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆలోచించి అడుగులు వేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందగలరు.
వృత్తి, వ్యాపారం – ప్రణాళికే బలం
ఈ వారం మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు దారితీసేలా ఉంటాయి. కొత్త ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు. ఉద్యోగ రంగంలో బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. సహోద్యోగులతో కొన్ని అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినా, ప్రశాంతంగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారులు క్రయవిక్రయాలపై ఆసక్తి చూపుతారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు, అమ్మకాలపై చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. తొందరపాటు నిర్ణయాల కంటే లాభనష్టాలు అంచనా వేసి ముందుకు సాగడం మంచిది.
ఆర్థిక పరిస్థితి – ధనయోగ సూచనలు
డబ్బు సంబంధిత విషయాల్లో ఆశాజనక పరిణామాలు కనిపిస్తాయి. పిత్రార్జిత ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాలు ముందుకు కదిలే అవకాశం ఉంది. అనుకున్న డబ్బు అందుతుంది. అయితే ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు. ముఖ్యంగా కుటుంబ అవసరాలు, శుభకార్యాల కారణంగా వ్యయం ఉండవచ్చు. అవసరం లేని ఖర్చులను నియంత్రించడం మేలు చేస్తుంది.
కుటుంబం, సంబంధాలు – శాంతి అవసరం
ఈ వారం వివాహాలు, శుభకార్యాలలో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బంధుమిత్రుల నుంచి గౌరవం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు బలంగా నిలుస్తుంది. అయితే చిన్న విషయాలపై వాగ్వాదాలు తలెత్తే సూచనలు ఉన్నాయి. అనవసర తగాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. కొన్నిసార్లు మౌనం పాటించడం మంచిది.
ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత జీవితం – జాగ్రత్త అవసరం
సాధారణంగా ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. కానీ అలసట, స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు కలిగే అవకాశం ఉంది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల విశ్రాంతి తగ్గవచ్చు. సమయపాలన పాటించాలి. ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. తగినంత నిద్ర తీసుకోవడం మంచిది.
ఆధ్యాత్మిక దృష్టి, శుభ సూచనలు
ఈ వారం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. దేవాలయ దర్శనం చేయడం మంచిది. ష్ణుసహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. శివారాధన, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి స్మరణ శుభప్రదం. కష్టసమయంలో ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే విజయం మీవే అవుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం, పలువురు పండితులు తెలిపిన విషయాలు ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.