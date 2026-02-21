రూ. 50 వేల జీతమున్న వారు కూడా ఈ లగ్జరీ కారును కొనొచ్చు.? నెలకు ఎంత ఈఎమ్ఐ అంటే
Fronx CNG: ఒకప్పుడు కేవలం ఉన్నత వర్గాలకే పరిమితమైన కారు కల ఇప్పుడు అందరికీ చేరువుతోంది. బ్యాంకులు రుణాలు అందిస్తుండడం, సులభమైన ఈఎమ్ఐలతో కొత్త కారు సొంతం చేసుకుంటున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.
బెస్ట్ సీఎన్జీ కారు
పెరుగుతోన్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నేపథ్యంలో చాలా మంది సీఎన్జీ కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అలాంటి వారికి మారుతి సుజుకీకి చెందిన Maruti Fronx మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. Fronx Sigma CNG వేరియంట్ న్యూఢిల్లీ లో ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ. 8.81 లక్షలుగా ఉంది. రాష్ట్రాలను బట్టి ఈ ధర మారుతుంది.
రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే
మీరు ఈ కారును రూ. 2 లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తే, మిగిలిన మొత్తానికి బ్యాంక్ లోన్ తీసుకోవాలి. 9.8% వడ్డీ రేటుతో లెక్కిస్తే.
* 4 ఏళ్ల లోన్: నెలకు సుమారు రూ. 17,228 ఈఎమ్ఐ చెల్లించాలి.
* 3 ఏళ్ల లోన్: నెలకు సుమారు రూ. 21,937 EMI
* 2 ఏళ్ల లోన్: నెలకు సుమారు రూ. 31,400 EMI
రూ. 50 వేల జీతం వస్తే సాధ్యమా?
సాధారణంగా బ్యాంకులు మీ నెల జీతంలో 40% వరకు EMI అనుమతిస్తాయి. రూ. 50,000 జీతం ఉంటే సుమారు రూ. 20,000 వరకు EMI కంఫర్ట్గా మేనేజ్ చేయవచ్చు. అంటే 4 ఏళ్ల ప్లాన్ అయితే చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. 3 ఏళ్ల ప్లాన్ కూడా కాస్త ప్లానింగ్ చేస్తే సాధ్యమే.
ఇంజిన్ & పవర్ వివరాలు
Fronx లో రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, ఒక CNG ఆప్షన్ ఉన్నాయి:
1.2L K-Series పెట్రోల్
1.2L CNG
1.0L టర్బో బూస్టర్జెట్ పెట్రోల్
5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. BS6 ఫేజ్ 2 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ వల్ల ఫ్యూయల్ సేవింగ్ మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది?
మైలేజ్ విషయంలో Fronx మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
1.2L పెట్రోల్ మాన్యువల్ – 21.79 kmpl
1.2L పెట్రోల్ AMT – 22.89 kmpl
1.2L CNG – 28.51 km/kg
1.0L టర్బో మాన్యువల్ – 21.5 kmpl
టర్బో ఆటోమేటిక్ – 20.01 kmpl
CNG మోడల్ ఫుల్ ట్యాంక్తో సుమారు 1200 కిలోమీటర్ల వరకు డ్రైవింగ్ రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇది రోజూ ఆఫీస్ వెళ్లేవారికి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
మధ్య తరగతి కుటుంబానికి సరైన ఎంపికా?
రూ. 50 వేల జీతం వచ్చే ఉద్యోగి కూడా సరిగ్గా ఫైనాన్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈ కారును కొనగలడు. తక్కువ డౌన్ పేమెంట్, సరైన EMI ఎంపిక, మంచి మైలేజ్, తక్కువ ఫ్యూయల్ ఖర్చు ఇలాంటి అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే Fronx CNG ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ SUVగా నిలుస్తుంది.