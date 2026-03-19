Zodiac sign: శని చివరి దశ.. ఉగాది తర్వాత ఈ రాశి వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపులు ఖాయం.
Zodiac sign: పరాభవ నామ సంవత్సరంలో కుంభరాశి వారికి గ్రహాల సంచారం ప్రభావంతో మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా శని చివరి దశ, గురువు స్థానం, రాహు–కేతు ప్రభావాలు కలిసి ఈ ఏడాది జీవితంలో పలు మార్పులను తీసుకురానున్నాయి.
ఆదాయం–ఖర్చులు: సమతుల్యత అవసరం
ఈ సంవత్సరంలో ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ అవసరాలు, విద్య ఖర్చులు, ఆరోగ్య వ్యయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే అవసరమైనప్పుడు డబ్బు అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కూడా కొన్నిసార్లు కలుగుతాయి. ఆ డబ్బును పొదుపు లేదా భూములపై పెట్టుబడిగా మార్చుకుంటే భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది. అప్పులు తీసుకునే ముందు ఆలోచన చాలా అవసరం.
ఉద్యోగం–వ్యాపారం: ఒత్తిడి, పోటీ పెరుగుదల
ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం ఎక్కువగా ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. బాధ్యతలు పెరిగినా, పదోన్నతులు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారు మార్పుల గురించి ఆలోచించవచ్చు. అయితే తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కంటే ఓపికగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారస్తులకు ఈ సంవత్సరం కాస్త కఠినంగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. పోటీ ఎక్కువగా ఉండటం, లాభాలు తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
విద్య–అవకాశాలు: శ్రమకు తగ్గ ఫలితం
విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉన్నత విద్య కోసం ప్రయత్నించే వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు కష్టపడి చదివితే మంచి ఫలితాలు సాధించగలరు. విదేశీ విద్యపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి కూడా మార్గం సుగమం అవుతుంది. అయితే మధ్యవర్తుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కుటుంబం–సంబంధాలు: చిన్నచిన్న విభేదాలు
కుటుంబ వాతావరణం సాధారణంగా సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు సోదరులతో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో కూడా అపార్థాలు తలెత్తే అవకాశముంది. మాట్లాడే తీరు, సహనం చాలా ముఖ్యం. సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం మంచిది.
ఆరోగ్యం: అప్రమత్తతే రక్షణ
ఈ ఏడాది ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. అలసట, ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల చిన్న సమస్యలు పెద్దవిగా మారే అవకాశముంది. ముందస్తు పరీక్షలు చేయించుకోవడం, సరైన ఆహారం తీసుకోవడం, తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా అవసరం. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొత్తంగా చూస్తే, కుంభరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం సవాళ్లు, అవకాశాలు రెండూ కలిసి ఉండబోతున్నాయి. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను పలువురు పండితులు తెలిపిన అంశాలు, ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స గమనించాలి.