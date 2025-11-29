Zodiac signs: ఈ రాశుల వారిని పెళ్లి చేసుకున్నవాళ్లు చాలా అదృష్టవంతులు..!
Zodiac signs: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశులకు చెందిన వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే మీ అంత అదృష్టవంతులు మరొకరు ఉండరు. ఎందుకంటే, ఈ రాశులవారు పెళ్లికి ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. బంధానికి కట్టుబడి ఉంటారు.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి రాశి వారికి వేర్వేరు లక్షణాలు ఉంటాయి. కొంత మంది డబ్బు కంటే లక్షణాలు, సంబంధాలకు ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. కొంత మందికి డబ్బు కంటే ముఖ్యమైనది ఏదీ లేదని భ్రమలో ఉంటారు. అందువల్ల, సంబంధాలకు, ప్రేమకు విలువ ఇచ్చే వ్యక్తులను కనుగొనడం చాలా కష్టం. అలాంటి వ్యక్తిని జీవిత భాగస్వామిగా పొందాలంటే చాలా అదృష్టం ఉండాలి. మరి, ఏ రాశివారిని పెళ్లి చేసుకుంటే అలాంటి ప్రేమ దొరుకుతుంది. ఎవరు అదృష్టవంతులు అవుతారో ఇప్పుడు చూద్దాం....
వృషభ రాశి...
శుక్రుడు పాలించే వృషభ రాశివారు ప్రేమకు మారుపేరు. వీరు అందరితోనూ ప్రేమగా ఉంటారు. చాలా ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు. ఇతరుల మనసును బాధపెట్టడం వీరికి నచ్చదు. వీరు ప్రశాంతకరమైన, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఇష్టపడతారు. వీలైనంత వరకు ఓపికగా ఉంటారు. ఈ లక్షణాలు ఉండటం వల్ల.. వీరు తమ జీవితంలోకి వచ్చే వ్యక్తిని కూడా అమితంగా ప్రేమిస్తారు. వీరిని పెళ్లి చేసుకుంటే మీ అంత అదృష్టవంతులు మరొకరు ఉండరు.
కర్కాటక రాశి...
కర్కాటక రాశిని చంద్రుడు పాలిస్తాడు. ఈ రాశివారు ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్ థింకింగ్ తో ఉంటారు. మోసం చేయడం, నటించడం వీరికి రాదు. వీరు కేవలం తమ గురించే ఆలోచించరు. అందరి గురించి ఆలోచిస్తారు. తమ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తుల మనోభావాలను కూడా చాలా విలువైనదిగా వీరు భావిస్తారు. అందుకే.. ఈ రాశివారిని పెళ్లి చేసుకుంటే మీ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి....
ధనుస్సు రాశిని బృహస్పతి గ్రహం పాలిస్తుంది. ఈ గ్రహం సంపద, సౌకర్యం, జ్ఞానానికి సంకేతం. వీరు వైవాహిక జీవితంలో తమ భాగస్వామికి అమితమైన ప్రేమను పంచుతారు. ఈ రాశివారికి సహజంగానే కుటుంబ జీవితంపై చాలా ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. వైవాహిక జీవితాన్ని చాలా ఆనందంగా గడపాలని అనుకుంటారు. అందుకే.. తమ జీవితంలోకి వచ్చిన వ్యక్తిని ప్రేమగా చూసుకుంటారు. అంతులేని ప్రేమను కూడా పంచుతారు.
తుల రాశి...
జ్యోతిషశాస్త్రంలో, శుక్రుడిని ప్రేమకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం వృషభంతో పాటు తులారాశిని కూడా పాలిస్తుంది. అందువల్ల, తులారాశి వారు ప్రాథమికంగా ఓర్పుగా ఉంటారు . వారు జీవిత భాగస్వామి ఎంపిక గురించి చాలా ఆలోచిస్తారు. వారు కోరుకున్న జీవిత భాగస్వామిని కనుగొనాలని కోరుకుంటారు. అందువలన, వారి జీవితం వారు కోరుకున్న విధంగా ఉంటుంది. వారు తమను తాము మరింత ప్రేమ , నమ్మకంతో చూసుకోవాలని కూడా కోరుకుంటారు.
మకర రాశి...
శని ఆధిపత్యం వహించే మకర రాశి వారు క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటారు. తప్పులు చేయకుండా జీవించడానికి వారు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. మకర రాశివారు సంబంధంలో నమ్మకాన్ని ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా భావిస్తారు. అందువల్ల, వారు సంబంధాలకు ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. వారు ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రేమతో చూసుకోవాలని కోరుకుంటారు. వారు తమ కుటుంబానికి, వారి భాగస్వామి కుటుంబానికి న్యాయం చేయడానికి అవసరమైన అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. వారు తప్పులు చేసినప్పటికీ ఇతరులను క్షమించే సామర్థ్యం వారికి ఉంటుంది. ప్రతీకారం తీర్చుకునే వ్యక్తిత్వం వారికి ఉండదు. కాబట్టి, మకర రాశి వారిని వివాహం చేసుకునే వారు అదృష్టవంతులు.