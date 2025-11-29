నేడు ఓ రాశివారు బంధువులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 29.11.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఇతరుల నుంచి సమస్యలు తప్పవు. నూతన రుణాలు చేస్తారు వృథా ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు వాయిదా పడతాయి. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులుంటాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు ఉన్నత హోదాలు లభిస్తాయి. అన్ని రంగాల వారు నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. స్నేహితులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు నిరాశాజనకంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వివాదాలు ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటా బయటా నూతన పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కొన్ని సంఘటనలు ఆకట్టుకుంటాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. స్నేహితులతో వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో కొన్ని సంఘటనలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగులకు మరింత అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో శుభ కార్యాలలో పాల్గొంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
బంధువులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. సోదరులతో ఒక వ్యవహారంలో సఖ్యత లోపిస్తుంది. వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో సాగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. సంతాన విద్యా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఉత్సాహన్నిస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆదాయం అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. స్నేహితులతో విభేదాలు కొంత చికాకు కలిగిస్తాయి. వ్యాపారాలలో ఆటుపోట్లు తప్పవు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. వృథా ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆలయ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటు ఉండదు. ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
సంతానం వివాహ ప్రయత్నాలు అనుకూలించవు. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. బంధువులతో విభేదాలు కొంత బాధిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.