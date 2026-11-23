Mars Jupiter Conjunction: కుబేర యోగంతో ఈ 4 రాశులకు ఈ నెల చివరికల్లా ఆకస్మిక ధనలాభం
Mars Jupiter Conjunction: సింహ రాశిలో కుజ, గురు గ్రహాల కలయిక వల్ల 4 రాశుల వారికి అద్భుత ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. నవంబర్ 30 లోగా ఈ రాశుల వారు కెరీర్, ఫైనాన్స్, వ్యాపారాల్లో గొప్ప పురోగతి సాధిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి
కెరీర్, ప్రమోషన్: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, సామాజిక హోదాలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ప్రమోషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త వస్తుంది. ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించే వారు పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి.
వ్యాపారం, ఆదాయం: వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు, వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు వస్తాయి. కష్టానికి తగిన ఆదాయం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
ఆత్మవిశ్వాసం, పనితీరు: ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆగిపోయిన ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి ఉత్సాహం ఉంటుంది.
వ్యాపారం, ఉద్యోగం: వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు, కొత్త కస్టమర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగార్థులకు ఇంటర్వ్యూలు, కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది.
పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త: సొంత వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ తొందరపడి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి
అప్పులు, ఆర్థికం: దీర్ఘకాలిక రుణ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. పాత బకాయిలను వసూలు చేసుకునే ప్రయత్నాల్లో పురోగతి ఉంటుంది.
ఉద్యోగం, పోటీ: ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించే వారికి తీవ్ర పోటీ ఉన్నా తమ ప్రతిభ చూపే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆఫీసు సమస్యలను ఎదుర్కొనే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో పోటీదారులను దీటుగా ఎదుర్కోవడానికి కొత్త వ్యూహాలను వాడుతారు.
జాగ్రత్త: ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం, అనవసరంగా కొత్త అప్పులు చేయకుండా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి
ఆర్థిక మెరుగుదల: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. ఆదాయం, ఖర్చులను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మంచి అవకాశం దక్కుతుంది.
కుటుంబం: కుటుంబంలోని ఆర్థిక సమస్యలను మాట్లాడుకోవడం ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చు.
వ్యాపారం, ఉద్యోగం: వ్యాపారస్తులకు కొత్త కస్టమర్లు వస్తారు. ఉద్యోగులకు ఆదాయం పెంచుకునే అవకాశాలు కలుగుతాయి.