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- Jupiter Moon Conjunction: గురు, చంద్రుల కలయికతో గజకేసరి యోగం.. ఈ 4 రాశులకి తిరుగులేని అదృష్టం!
Jupiter Moon Conjunction: గురు, చంద్రుల కలయికతో గజకేసరి యోగం.. ఈ 4 రాశులకి తిరుగులేని అదృష్టం!
Jupiter Moon Conjunction: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం త్వరలో గురు, చంద్రుల కలయిక వల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగంతో 4 రాశులవారికి అదృష్టం పట్టనుంది. మరి ఆ రాశులేవి? డబ్బు, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితంలో వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాం.
గజకేసరి రాజయోగం వల్ల లబ్ధిపొందే రాశులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని గ్రహాల కలయిక వ్యక్తుల జీవితాల్లో అనూహ్య మలుపులు, అద్భుతమైన అవకాశాలు తీసుకొస్తుంది. నవంబర్ 30న దేవతల గురువైన బృహస్పతి, మనసుకు కారకుడైన చంద్రుడు ఒకచోట చేరి గజకేసరి యోగాన్ని ఏర్పరచనున్నారు. ఇది అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాల్లో ఒకటి. ఈ యోగం వల్ల 4 రాశులవారికి అపారమైన తెలివితేటలు, సంపద, సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరగనున్నాయి. మరి ఆ అదృష్టాన్ని పొందే 4 రాశులు ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి - పనుల్లో విజయం
మేష రాశివారికి గురుడు ఐదో స్థానంలో ఉండటం ఎంతో శుభకరం. దీనివల్ల చదువు, జ్ఞానం, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో మంచి మార్పులు వస్తాయి.
చదువు: విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెట్టి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
ఆదాయం: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలకు ఇప్పుడు మంచి ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
వ్యాపారం: కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అనువైన సమయం ఇది.
కుటుంబం: పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేస్తే మంచి లాభాలు ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి - ఆర్థిక పురోగతి
గజకేసరి యోగం కర్కాటక రాశి వారికి పలు విధాలుగా లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది.
ఆదాయం: ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఆగిపోయిన బకాయిలు కూడా వసూలవుతాయి.
వ్యాపారం: వ్యాపారులకు కొత్త క్లయింట్లు, లాభదాయకమైన డీల్స్ దక్కుతాయి.
కుటుంబం: ఇంట్లో చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ఉద్యోగం: ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
మొత్తం మీద మీ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం.
సింహ రాశి - ప్రతిభకు గుర్తింపు
గజకేసరి యోగం ఏర్పడేది సింహ రాశిలోనే కాబట్టి ఈ సమయం వీరికి చాలా కీలకం. మీ రాశిలోనే గురు, చంద్రుల కలయిక వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, మనోధైర్యం రెట్టింపు అవుతాయి.
ఉద్యోగం: ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఇప్పటికే చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్ లేదా అదనపు బాధ్యతలు దక్కవచ్చు.
వ్యాపారం: వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయోగాలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారికి అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. పొదుపుపై దృష్టి పెడితే భవిష్యత్తు మరింత సురక్షితంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ పేరుప్రఖ్యాతలు, గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన ముఖ్యమైన పనులను మళ్లీ మొదలుపెట్టేందుకు ఇదే సరైన సమయం.
ధనుస్సు రాశి - అదృష్టం, అభివృద్ధి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురు భగవానుడు. ఆయన సింహ రాశిలో ఉండటం ధనుస్సు రాశికి 9వ స్థానం అవుతుంది. 9వ స్థానం అదృష్టం, తండ్రి, ఆధ్యాత్మికత, ఉన్నత విద్య, సుదూర ప్రయాణాలను సూచిస్తుంది. దీంతో ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా కలిసొస్తుంది.
అదృష్టం: ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు వింటారు. నిలిచిపోయిన పనుల్లో కదలిక వస్తుంది.
ఉద్యోగం: ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. విదేశాల్లో ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించే వారికి అనుకూల సమయం.
వ్యాపారం: వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి. కొత్త పరిచయాల వల్ల ఎదుగుదల ఉంటుంది.
ఆధ్యాత్మికత: దైవ దర్శనాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు, సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
గతంలో మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఇప్పుడు దక్కుతుంది.