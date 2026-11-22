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- Weekly Horoscope: గ్రహ సంచారాలతో మారనున్న 12 రాశుల జాతకాలు.. ఈ వారం ఏ రాశివారికి ఎలా ఉందంటే?
Weekly Horoscope: గ్రహ సంచారాలతో మారనున్న 12 రాశుల జాతకాలు.. ఈ వారం ఏ రాశివారికి ఎలా ఉందంటే?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 22.11.2026 నుంచి 28.11.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మేష రాశివారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు, ఒప్పందాల ద్వారా ప్రయోజనం కలగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృషభ రాశివారికి కుటుంబం, ఆర్థిక విషయాల్లో కొంత ఊరట లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులకు పై అధికారుల నుంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నవారికి అనుకూల సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందేందుకు కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు అన్ని విషయాలను పరిశీలించాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరుగుతాయి. దాంపత్య జీవితంలో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మిథున రాశివారికి పనుల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ అనుకున్న లక్ష్యాల వైపు ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి రావచ్చు. సహోద్యోగులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం మంచిది. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం, ఖర్చులను సమన్వయం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ప్రేమ, వివాహ సంబంధాల్లో అపార్థాలు రాకుండా స్పష్టంగా మాట్లాడాలి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం కుటుంబం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు తమ పనితీరుతో పై అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు తొందరపడకుండా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి అభిప్రాయభేదాలు వచ్చినా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చు. దాంపత్య జీవితంలో భాగస్వామికి సమయం కేటాయించాలి. ఆరోగ్యపరంగా మానసిక ప్రశాంతతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారు ఈ వారం ముఖ్యమైన పనుల్లో ముందడుగు వేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు వద్దు. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో స్పష్టత పాటించాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు అవసరం. ఆరోగ్యపరంగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారు ఈ వారం ఆలోచించి అడుగులు వేయాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో కొన్ని మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు వచ్చినప్పుడు వాటిని సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నించాలి. వ్యాపారులు లాభనష్టాలను ముందుగానే అంచనా వేసుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఇతరులకు హామీలు ఇవ్వడం మంచిది కాదు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నవారికి అనుకూల పరిచయాలు రావచ్చు. విద్యార్థులు చదువులో క్రమశిక్షణ పాటించాలి.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం అనుకూలమైన మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వ్యక్తిత్వం, ఆకర్షణ, సంబంధాల విషయంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వివాహ ప్రయత్నాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృశ్చిక రాశివారికి కొన్ని విషయాల్లో ఓర్పు అవసరమవుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభించవచ్చు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. దాంపత్య జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చినా వాటిని పెంచుకోకూడదు. విద్యార్థులు లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం కొత్త పరిచయాలు, స్నేహ సంబంధాలు అనుకూలం. ఉద్యోగులకు పై అధికారుల సహకారం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలు రూపొందించేందుకు ఇది అనుకూల సమయం. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెంచుకునే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అయితే లాభాలపై అతిగా ఆశలు పెట్టుకోకుండా ముందుకు సాగాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త పనులు చేపట్టేటప్పుడు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్లాలి. వ్యాపారులు తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. గ్రహాల మార్పు వల్ల కొత్త ఆశయాలు, మార్పులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అయితే తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. కుటుంబ బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించాలి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ సంబంధాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఉద్యోగులు తమ పనులను సమయానికి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ వాటిని పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే ముందుకు వెళ్లాలి. ఆదాయం పెంచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాటతీరు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విద్యార్థులకు చదువులో ఏకాగ్రత అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోవాలి.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. బాధ్యతలు, పనుల విషయంలో ఓర్పు అవసరం. ఉద్యోగాలలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. వివాహ సంబంధాల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. విద్యార్థులు నిరంతర సాధనతో మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యపరంగా తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.