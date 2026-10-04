Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం ఏ రాశివారికి ఎలా ఉందో తెలుసా?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 4.10.2026 నుంచి 10.10.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినా పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. ఆర్థికంగా ఆదాయం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న అపార్థాలు రావచ్చు. విద్యార్థులకు చదువుపై శ్రద్ధ అవసరం. ప్రేమ, సంబంధాల విషయంలో పాత విషయాలు మళ్లీ చర్చకు రావచ్చు. ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం కుటుంబం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారాల్లో కస్టమర్లు, భాగస్వాములతో జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. డబ్బు విషయంలో అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు మరింత కష్టపడి చదవాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితంలో ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. ఆరోగ్యం కోసం సరైన ఆహారం, విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం సంభాషణలు, ప్రయాణాలు, కుటుంబ విషయాలు ముఖ్యంగా మారతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఒకేసారి ఎక్కువ పనులు చేయకుండా ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేయడం మంచిది. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు ఉపయోగపడవచ్చు. ఆర్థికంగా ఆదాయం ఉన్నా ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాటతీరు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదువును కొనసాగించాలి. ప్రేమ సంబంధాల్లో అపార్థాలు రాకుండా స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. వారాంతంలో భవిష్యత్ ప్రణాళికలు చేసుకోవడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కైర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం ముఖ్యమైన మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను చూపించే అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త అవకాశాలను పరిశీలించవచ్చు, కానీ పెట్టుబడుల్లో తొందర వద్దు. ఆర్థిక పురోగతి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో మీ మాటకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. దంపతుల మధ్య చిన్న అపార్థాలు వచ్చినా మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకోవచ్చు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఒత్తిడిని తగ్గించుకుని ప్రశాంతంగా ఉంటే ఈ వారం మరింత సానుకూలంగా సాగుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి ఈ వారం ప్రారంభంలో కొంత నెమ్మదిగా ఉన్నా తర్వాత పరిస్థితులు చురుగ్గా మారవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశాలు వస్తాయి. కొత్త బాధ్యతలను సమయానికి పూర్తి చేయాలి. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు లేదా అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థికంగా ఆదాయం నిలకడగా ఉన్నా అనవసర కొనుగోళ్లు తగ్గించాలి. కుటుంబంలో మీ నిర్ణయాలను అందరూ వెంటనే అంగీకరించకపోవచ్చు. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. ప్రేమ విషయాల్లో భావోద్వేగంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా పరస్పర అవగాహనతో ముందుకు సాగాలి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, డబ్బు, వ్యక్తిగత విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు విషయాలను స్పష్టంగా చెప్పాలి. వ్యాపారులు ఖర్చులు, పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహా ఉపయోగపడుతుంది. విద్యార్థులు చదువులో ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. ప్రేమ సంబంధాల్లో అనవసర అనుమానాలకు దూరంగా ఉండాలి. శుక్రుడి ప్రభావంతో పాత సంబంధాలు లేదా పాత నిర్ణయాలను మరోసారి ఆలోచించే పరిస్థితులు రావచ్చు. ఆరోగ్యం కోసం సరైన నిద్ర, ఆహారం అవసరం.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం సంబంధాలు, డబ్బు, ఉద్యోగం విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా కుటుంబ విషయాల్లో ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. వ్యాపారాలలో పాత కస్టమర్లతో మళ్లీ సంబంధాలు పెరుగుతాయి. కొత్త పెట్టుబడుల కంటే ఇప్పటికే ఉన్న ఆర్థిక వ్యవహారాలను సమీక్షించడం మంచిది. కుటుంబంలో శాంతి కోసం ఓర్పుగా మాట్లాడాలి. విద్యార్థులు లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని చదవాలి. ఈ వారం భవిష్యత్ కి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం పనిభారం పెరగవచ్చు. అయినా పట్టుదలతో పనిచేస్తే అనుకున్న టైంకి పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులు ఒప్పందాల విషయంలో అన్ని వివరాలను పరిశీలించాలి. ఆర్థికంగా పెద్ద రిస్క్లు తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో ముఖ్యమైన విషయాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. మీ ఆలోచనతో పాటు ఎదుటివారి మాట కూడా వినడం మంచిది. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదవాలి. ప్రేమ, వివాహ విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు మంచిదికాదు. పాత సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, కుటుంబం, ఆర్థిక విషయాల్లో సమతుల్యత అవసరం. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు పాత పరిచయాల ద్వారా కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. అయితే పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు పరిస్థితులను పూర్తిగా పరిశీలించాలి. కుటుంబ అవసరాల కోసం ఖర్చులు పెరగవచ్చు. విద్యార్థులు చదువులో మరింత క్రమశిక్షణ పాటించాలి. దూర ప్రయాణాలు చేసేవారు అవసరమైన పత్రాలను ముందుగానే తనిఖీ చేసుకోవాలి. ప్రేమ, సంబంధాల్లో స్పష్టత అవసరం.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో చేసిన పనులకు ఫలితం రావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. ఓపికగా ప్రయత్నం కొనసాగించాలి. వ్యాపారులు పాత బకాయిలపై దృష్టి పెట్టాలి. కొత్త ఒప్పందాలను పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులకు మీ సహాయం అవసరం కావచ్చు. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదవాలి. ప్రేమ సంబంధాల్లో ఎక్కువ అంచనాలు పెట్టుకోకుండా పరస్పర అవగాహనతో ఉండాలి. పని, విశ్రాంతి రెండింటికీ సమయం కేటాయించడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తతో ముందుకు వెళ్లాలి. ఉద్యోగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా బాధ్యతలు రావచ్చు. మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా చెప్పడం వల్ల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. వచ్చిన అవకాశాలను పరిశీలించి ముందుకు సాగడం మంచిది. కుటుంబం లేదా ఇంటికి సంబంధించిన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. విద్యార్థులకు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడంపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో పరస్పర గౌరవం అవసరం. ఈ వారం కొత్త లక్ష్యాలు పెట్టుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారికి ఈ వారం బాధ్యతలు, ఆత్మపరిశీలన రెండూ అవసరమే. ఉద్యోగంలో పనులను ఆలస్యం చేయకుండా పూర్తి చేయాలి. అధికారులతో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. వ్యాపారులు పాత బకాయిలు, ఒప్పందాలను మరోసారి పరిశీలించాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చులను తగ్గించి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి. కుటుంబ విషయాల్లో సహనం అవసరం. ప్రేమ సంబంధాల్లో పాత సమస్యలను మళ్లీ పెంచకుండా పరిష్కరించుకోవాలి. విద్యార్థులు ప్రణాళిక ప్రకారం చదవాలి. ధ్యానం, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు కొంత సమయం కేటాయిస్తే మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది.