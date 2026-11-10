Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి సన్నిహితులతో డబ్బు విషయంలో విభేదాలు తప్పవు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 10.11.2026 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు అభివృద్ధి బాటలో సాగుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు కలసివస్తాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబ వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో చర్చలు సఫలమవుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో విభేదాలు చికాకు పరుస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. రుణ ప్రయత్నాలు ఫలించవు. వృథా ఖర్చులు అధికమవుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో జాప్యం కలుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి విలువైన సమాచారం సేకరిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో పెద్దలతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి ధన సహాయం అందుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో స్థిరమైన ఆలోచనలు చేయలేక నష్టపోతారు. చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. మానసిక సమస్యలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా మారుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. రుణ భారం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ ఫలించి లాభాలు పొందుతారు. స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు కలసివస్తాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ప్రయాణాలలో నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులు నూతన అవకాశాలు పొందుతారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతి కలుగుతుంది. సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఉద్యోగాలలో పనిభారం పెరుగుతుంది. డబ్బు వ్యవహారాలలో జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. అనవసర వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిది కాదు. కుటుంబ సభ్యులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో అంచనాలు అందుకుంటారు. ఆత్మీయుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఆశించిన పురోగతి కలుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఆప్తుల నుంచి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. ఆకస్మిక ధన వస్తు లాభాలు పొందుతారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా ఉండవు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడుతాయి. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో డబ్బు వ్యవహారాలలో విభేదాలు కలుగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
బంధువులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని సమస్యలు తప్పవు. నూతన రుణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి.