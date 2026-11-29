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- Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం ఏ రాశివారికి రాజయోగం? ఏ రాశివారికి కష్టకాలం?
Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం ఏ రాశివారికి రాజయోగం? ఏ రాశివారికి కష్టకాలం?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 29.11.2026 నుంచి 5.12.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ పనితీరును పై అధికారులు గుర్తిస్తారు. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న విషయాలకు వాదనలు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కొత్త ఆలోచనలు, ప్రయత్నాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం సంబంధాలు, ఆర్థిక విషయాలు, ఉద్యోగ పరంగా కొంత అనుకూలత ఉంది. గతంలో మొదలుపెట్టిన పనులు ముందుకు కదిలే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు తమ బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. దాంపత్య జీవితంలో చిన్నపాటి అపార్థాలు వచ్చినా మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకోవచ్చు. డబ్బు విషయంలో ఇతరులకు హామీలు ఇవ్వడం మంచిది కాదు. అనవసరమైన వస్తువుల కొనుగోళ్లను తగ్గించాలి.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం పనుల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారికి అనుకూల సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారులు పాత బాకీలు వసూలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సోదరులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన విషయాలను లోతుగా పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారు ఈ వారం కుటుంబం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తతో ముందుకు వెళ్లాలి. ఉద్యోగంలో కొత్త పనులు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు వచ్చినా తొందరపడకుండా పని చేయాలి. వ్యాపారంలో లాభాలు రావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం లేదా అవసరాల కోసం ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రేమికులు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తారు. అయితే సహోద్యోగులతో అనవసరమైన పోటీకి దిగకూడదు. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునేటప్పుడు అన్ని వివరాలు పరిశీలించాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో చిన్న విషయాలను పెద్దవిగా చేయకుండా సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితంలో భాగస్వామికి సమయం కేటాయించాలి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం అనుకూలమైన ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి కనిపించవచ్చు. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించేవారికి మంచి సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు పరిచయం కావచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా కొంత పొదుపు చేయగలుగుతారు. అయితే ఇతరుల మాటలు విని పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు. విద్యార్థులకు చదువులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం మంచి అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇతరులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు దక్కుతుంది. వ్యాపారులకు లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరుగుతాయి. ప్రేమికులకు అనుకూల సమయం. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. అప్పులు ఇవ్వడం, తీసుకోవడం విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం ముఖ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. మీ పనితీరుతో పై అధికారులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే సహోద్యోగులతో వాదనలు పెట్టుకోకుండా ఉండాలి. వ్యాపారులు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు లాభనష్టాలను పరిశీలించాలి. కుటుంబంలో కొన్ని విషయాలు ఆందోళన కలిగించినా ఓర్పుతో పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారులు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఆదాయం బాగున్నప్పటికీ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపడం వల్ల సంతోషంగా ఉంటారు. దూర ప్రయాణాల విషయంలో ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం. విద్యార్థులు చదువులో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోవాలి.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలకు దారులు తెరుచుకుంటాయి. వ్యక్తిగత లక్ష్యాలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై దృష్టి పెరగవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు విస్తరణ గురించి ఆలోచిస్తారు. అయితే తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది కాదు. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కొంత మెరుగుదల కనిపించవచ్చు. స్నేహితులతో సంబంధాలు బాగుంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం కొన్ని విషయాల్లో అనుకూలత, మరికొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి రావచ్చు. మీ పనులను సమయానికి పూర్తి చేయడం వల్ల మంచి పేరు వస్తుంది. వ్యాపారాలలో కొన్ని మార్పులు చేస్తారు. ఆర్థికంగా అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. వ్యక్తిగత ఆలోచనలు, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల్లో మార్పులు రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారికి ఈ వారం ఓర్పు, క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. పనుల్లో ఆలస్యం ఎదురైనా నిరుత్సాహపడకూడదు. ఉద్యోగులు తమ బాధ్యతలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకూడదు. కుటుంబ పెద్దల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థికంగా పొదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితంలో పరస్పర అవగాహన అవసరం. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదివితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.