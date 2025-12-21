Weekly Horoscope: ఈ వారం ఓ రాశివారు తెలివితేటలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 21.12.2025 నుంచి 27.12.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
అనుకున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ తెలివితేటలతో ఇంటా బయటా అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఆర్థికంగా మరింత మెరుగైన పరిస్థితి ఉంటుంది. రుణాలు కొంతవరకు తీర్చగలుగుతారు. శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు తీరుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలు అనుకూలం.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి కలుగుతుంది. ఇతరులకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ధైర్యంగా సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాల్లో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సమాజంలో పేరు కలిగిన వారితో పరిచయాలు కలుగుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. పాత సంఘటనలు గుర్తు తెచ్చుకొని బాధపడతారు. నూతన వ్యాపారాలకు ఊహించని విధంగా పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. శత్రుపరమైన సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఆర్థికంగా ఉత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. నూతన కార్యక్రమాలను నిర్వహించి సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పొందుతారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. చిన్న నాటి మిత్రులతో కొన్ని విషయాల గురించి చర్చిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో దైవదర్శనం చేసుకుంటారు. వ్యాపారాలలో ఆశించిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పురోగతి ఉంటుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో అకారణంగా మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారాలకు సంబంధించి కీలక సమాచారం అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో కొన్ని విషయాల్లోఅశ్రద్ధ చేయడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన కొంత ఆశ్చర్య పరుస్తుంది. పాత సంఘటనలు గుర్తు తెచ్చుకొని తప్పులు సరి చేసుకుంటారు. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. సంఘంలో పెద్దల సహాయంతో కొన్ని పనులను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్థికంగా మరింత పురోగతి కలుగుతుంది. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. అప్పులను సైతం తీర్చగలుగుతారు. ఆప్తుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కొన్ని సమస్యల నుంచి ఓర్పుతో బయటపడతారు. సోదరులతో సఖ్యత కలుగుతుంది. గృహ కొనుగోలు ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు సర్దుమణుగుతాయి. పాత మిత్రులను కలుసుకొని సంతోషంగా గడుపుతారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేస్తారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఒక వార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. సంఘంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో వివాదాలు తొలగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కొన్ని సంఘటనలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలం. పాత మిత్రులతో ప్రయాణాలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపార భాగస్వాములతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో హోదాలు పెరుగుతాయి. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలిగినా అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మెరుగవుతుంది. బంధు మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు కష్టానికి తగిన ఫలితం పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. వ్యాపారాలలో ఆశించిన పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఉద్యోగులకు విలువైన సమాచారం అందుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. నూతన పరిచయాలు లాభదాయకంగా సాగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు తొలగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగి ఆర్థిక పురోగతి కలుగుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
కొన్ని పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు కలిసివస్తాయి. సమాజంలో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలలో ఒడిదుడుకులు అధిగమిస్తారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవాంతరాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది.