ఈ వారం ఓ రాశివారు జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 19.10.2025 నుంచి 25.10.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ నైపుణ్యం వెలుగులోకి వస్తుంది. ఆత్మీయుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. మిత్రులతో వివాదాలు సర్దుబాటు చేసుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగవుతుంది. సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు నూతన పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారుల అనుగ్రహంతో ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు అనుకున్న టైంకి పూర్తి చేస్తారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి పాత అప్పులు తీరుస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు తొలగుతాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి అందిన సమాచారం మరింత ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన ట్రాన్స్ ఫర్ లు ఉంటాయి. వారం చివరిలో చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో విశేషంగా పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాల నుంచి గట్టెక్కుతారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. సమాజంలో పలుకుబడి మరింత పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగుల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో ఇంట్లో ఆనందంగా గడుపుతారు. మిత్రులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు అధికారులతో ఉన్న వివాదాలు రాజీ చేసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు అందుతాయి. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. అవసరానికి స్నేహితుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. సోదరులతో ఉన్న వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు అనుకూలిస్తాయి. నూతన వ్యాపారాలకు సకాలంలో పెట్టుబడులు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొందరి ప్రవర్తన చికాకు తెప్పిస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి కొంత వరకు బయటపడుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమక్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు మరింత ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. భూ క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. విద్యార్థుల పరీక్ష ఫలితాలు మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు తోటివారితో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారు. వారం మధ్యలో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. వ్యాపారాల్లో సొంత ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. భూ సంబంధిత వ్యవహారాల్లో దాయదులతో ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. గృహ నిర్మాణ యత్నాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనుల్లో మరింత పురోగతి సాధిస్తారు. సన్నిహితుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. ప్రయాణాల్లో నూతన పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. కొన్ని వివాదాలు కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో పరిష్కారం అవుతాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలో ఒప్పందాలు కలిసివస్తాయి. మీ ఆలోచనలు కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ నచ్చే విధంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగుల కష్టం ఫలిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఇంటా బయటా మీ విలువ మరింత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. బంధువుల నుంచి అందిన ఆహ్వానాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. గృహ, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు కొంతవరకు అనుకూలిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్లటం మంచిది.
మకర రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా పరిస్థితి మరింత అనుకూలిస్తాయి. ఆత్మీయ్యులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో సమయస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించి లాభాలు పొందుతారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి సంబంధిత ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. విద్యార్థుల ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారాలలో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడతాయి. రెండు రకాల ఆలోచన వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. బంధువర్గంతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు మరింత చికాకు తెప్పిస్తాయి. పాత సంఘటనలు గుర్తు చేసుకొని బాధపడతారు. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అంతగా అనుకూలించవు. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఇంటి నిర్మాణ యత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. వ్యాపారులకు స్వల్ప లాభాలు అందుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో ఆర్థికపరమైన చర్చలు అనుకూలిస్తాయి. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో అందుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉంటుంది. వ్యాపారాలలో ఊహించిన లాభాలు అందుకుంటారు.