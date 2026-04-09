Venus Transit: మృగశిర నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశులవారికి గుడ్ టైం స్టార్ట్ అయినట్లే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం త్వరలో శుక్రుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలగనున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఉన్న కష్టాలు తీరి మంచి టైం స్టార్ట్ కాబోతోంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మృగశిర నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని ప్రేమ, అందం, సంపద, ఆస్తులకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం మే 8వ తేదీన మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితం నుంచి వ్యాపారాల వరకు పట్టిందల్లా బంగారం కానుంది. మరి ఆ రాశులేవో, వారికి ఏ విషయాలు అద్బుతంగా కలిసి వస్తాయో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు వృషభ రాశి వారికి మంచి ఫలితాలనిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా మారుతుంది. డబ్బు సమస్యలు తీరిపోతాయి. అప్పుల నుంచి విముక్తి లభించే అవకాశం ఉంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు వస్తాయి. మానసిక ఆందోళనలు తొలగిపోతాయి. వాహనం కొనాలనే మీ కోరిక నెరవేరవచ్చు. అయితే డబ్బు వెచ్చించే విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఇది చాలా మంచి సమయం. ప్రేమ సంబంధాల్లో అపార్థాలు తొలగిపోయి, అనుబంధం బలపడుతుంది. పెళ్లి కోసం భాగస్వామిని వెతికే వారికి మంచి సంబంధం దొరుకుతుంది. కెరీర్లోనూ పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగాలలో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు, కొత్త భాగస్వామ్యాలు, కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోయి, సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా జీవిస్తారు.
తుల రాశి
తుల రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం కలిసివస్తుంది. మీ ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి. చేతికి మంచిగా డబ్బు అందుతుంది. పాత పెట్టుబడులు ఇప్పుడు బంపర్ లాభాలను ఇవ్వొచ్చు. అంతేకాదు శుక్రుడి సంచారం మీ వైవాహిక జీవితంలో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. గొడవలు, అశాంతి తొలగిపోతాయి. ప్రేమ సంబంధాలు కొత్తగా మారతాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
శుక్రుడి సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి మంచి రోజులు తెస్తుంది. సమాజంలో మీ పేరు, ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. చాలామంది మీ సలహా కోసం వస్తారు. ఈ సమయంలో మీకు ఎన్నో కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, అవి లాభదాయకంగా ఉంటాయి. చాలాకాలంగా డబ్బు సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇది మంచి సమయం. వారి ఆదాయం పెరిగి, చేతికి కావాల్సినంత డబ్బు అందుతుంది.