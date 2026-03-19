Venus Transit: శుక్రుడి దయతో ఈ 5 రాశులవారికి గోల్డెన్ టైమ్.. మీ రాశి ఉందా?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సంపద, సౌందర్యం, ప్రేమ వంటివాటికి కారకుడు శుక్రుడు. మార్చి 26న శుక్రుడు మీన రాశిని విడిచి, మేషరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచారం కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకురానుంది. మరి ఆ రాశులేవో తెలుసుకుందామా..
మేష రాశి- కొత్త అవకాశాలు
శుక్రుడి సంచారం మేషరాశి వారికి చాలా మేలు చేస్తుంది. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన నిర్ణయాల్లో స్పష్టత వస్తుంది. మీ ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మంచి పెట్టుబడి అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సంబంధాల్లో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. సృజనాత్మక పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి- వ్యాపారంలో లాభాలు
మిథున రాశి వారికి శుక్రుడి రాశిమార్పు చదువు, కెరీర్, సామాజిక హోదాలో ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. మీ ఆలోచనా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో, ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు, వ్యాపారాలలో లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబ జీవితం ప్రేమగా, సహకారంతో నిండి ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెడితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. కమ్యూనికేషన్, నెట్వర్కింగ్లో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. క్రియేటివ్ ఆలోచనలు, పనులు లాభాలు తెచ్చిపెడతాయి.
సింహ రాశి- ఆస్తి లాభం
సింహ రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా వ్యాపారంలో కొత్త విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి లాభం కలుగుతుంది. సంపద పెరుగుతుంది. సంబంధాలలో సామరస్యం, అవగాహన పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మానసికంగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. నాయకత్వ పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ, పలుకుబడి పెరుగుతాయి.
తుల రాశి- గుర్తింపు, గౌరవం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం తుల రాశివారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పనిలో గుర్తింపు, గౌరవం పెరుగుతాయి. పాత టెన్షన్లు, అడ్డంకులు నెమ్మదిగా తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక విషయాలు మెరుగుపడతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు లాభదాయకంగా మారతాయి. ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు లేదా సామాజిక కార్యక్రమాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. స్నేహితుల ద్వారా కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. విద్య, నైపుణ్యాలపై పెట్టే పెట్టుబడులు లాభాలనిస్తాయి.
కుంభ రాశి- ఆర్థిక లాభం
శుక్రుడి సంచారం కుంభ రాశి వారికి సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. పాత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు విజయవంతమవుతాయి. ఆర్థిక లాభం కలుగుతుంది. కుటుంబ సంబంధాలు, స్నేహాలు మధురంగా ఉంటాయి. మానసిక ప్రశాంతత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు, కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. జీవితంలో బ్యాలెన్స్, క్రమశిక్షణ పాటిస్తే మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తారు.