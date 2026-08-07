Venus Transit: శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 7 రాశులకు రాజయోగం, డబ్బే డబ్బు!
Venus Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావిస్తారు. శుక్రుడి సంచారం వ్యక్తుల జీవితాల్లో మంచి మార్పులు తీసుకువస్తుంది. త్వరలో శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు జరగనుంది. దానివల్ల 7 రాశులవారికి అదృష్టం పట్టనుంది. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.
శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు ఆగస్టు 11న ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం నుంచి చంద్రుడి ఆధిపత్యంలో ఉండే హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి ముఖ్యమైన పురోగతిని, ఆర్థిక అవకాశాలను అందిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఏ రాశులవారిపై శుక్రుడి అనుగ్రహం ఉండనుందో, వారికి ఎలాంటి మేలు జరుగుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశివారికి శుక్రుడి సంచారం చాలా అనుకూల ఫలితాలనిస్తుంది. ఎప్పటినుంచో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కెరీర్, వ్యాపారంలో కొత్త పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. అప్పుల బాధలు తగ్గి, రావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వంటి మంచి మార్పులు కనిపిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి కుటుంబ జీవితంలో శాంతి, సంతోషం పెరుగుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. పనిలో మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు దక్కుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త ఒప్పందాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి.
తుల రాశి
తుల రాశి వారికి ఈ సమయం అనుకూల మార్పులను తెస్తుంది. శుభవార్తలు వింటారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. చాలా కాలంగా పూర్తికాని పనులు విజయవంతంగా ముగుస్తాయి. కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు భవిష్యత్ పురోగతికి సహాయపడతాయి.
వృశ్చిక రాశి
శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు కారణంగా వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్థికంగా మంచి పురోగతి ఉంటుంది. పాత పెట్టుబడులు ఊహించని లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. డబ్బు రాక పెరగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీడియా, డిజైనింగ్ వంటి రంగాలలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. భవిష్యత్ ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి మంచి వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులలో అనుకూల ఫలితాలు రావచ్చు. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు, సమాజంలో మంచి పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి కెరీర్ వృద్ధి, ప్రమోషన్ అవకాశాలు దక్కుతాయి. కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు, లాభదాయకమైన అవకాశాలు వస్తాయి. భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయం.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా తోడుగా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు దొరుకుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతాధికారుల మద్దతు, ముఖ్యమైన బాధ్యతలు లభించవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. మానసిక ఒత్తిడి, ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గి, కొత్త నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతారు. దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరే అవకాశం కూడా పెరుగుతుంది.